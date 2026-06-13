La castellonense Andrea Sales bate el récord de España sub-23 en martillo... y mínima europea: "Estoy muy contenta"

El Facsa Playas Castellón volvió a demostrar su poderío en la final de la Liga División de Honor celebrada en Pamplona. Este sábado ha sido el turno para el conjunto femenino logró un meritorio subcampeonato sumando 117 puntos, muy por delante del Cuerva de Nernja (92 puntos) y a 18 puntos del Diputación Valencia, que logró el título.

En disco, la playera alemana Shanice Craft venció con una marca de 61.14 m. Una de las más destacadas, sin embargo, fue Andrea Sales con 70.58 metros en martillo, reventando el récord de España sub-23, firmando el mínimo para el Europeo confirmándose como una de las atletas de mayor futuro en esta disciplina. «Muy contenta, sabía que estaba muy bien pero no me lo esperaba. Contenta de haber hecho bien el trabajo. Ahora el objetivo es meterme en el ránking para el Europeo», apuntó.

Por otro lado, en 5000 metros marcha, Lidia Sánchez-Puebla fue la ganadora con una marca de 22:43.57. Una espectacular actuación por parte de todo el equipo del Facsa Playas, que celebró por todo lo alto y felicitó la espectacular marca de Andrea Sales.

Este domingo, el masculino

Tras el éxito del femenino, este domingo será el turno para el equipo masculino, que es uno de los grandes candidatos a levantar el 18º título. Los playeros tratarán de tener un gran día para sumar un nuevo trofeo en el palmarés de un club referente del atletismo a nivel nacional.