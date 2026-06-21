La original carrera popular de Benicarló que homenajea a dos de sus campeones de España: Cristina Ferrando y Alexis Sastre

Benicarló volvió a salir a la calle para correr una prueba con sello propio. La 5K i 10K Sastre&Ferrando celebró este sábado, 20 de junio del 2026, por la tarde-noche su segunda edición con una participación cercana a las 500 personas y con un componente que la convierte en una carrera original dentro del calendario popular: su homenaje a los atletas benicarlandos Cristina Ferrando y Alexis Sastre, ambos campeones de España de salto de altura.

La cita, disputada con un recorrido 100% urbano por las calles más emblemáticas de esta localidad del Baix Maestrat, estuvo marcada por el elevado calor. La temperatura endureció una prueba ya exigente de por sí y convirtió cada kilómetro en un reto añadido para los participantes.

MUSA SOWE | Dominio total en los 10 kilómetros

En la distancia larga, el triunfo masculino fue para Musa Sowe, que se impuso con una enorme autoridad. El vencedor completó los 10 kilómetros con un tiempo de 35:16 y alcanzó la meta con un minuto y dos segundos de ventaja sobre el segundo clasificado.

Su dominio se empezó a construir desde los primeros compases. Antes incluso de llegar al ecuador del recorrido, Sowe ya había abierto una distancia considerable respecto a sus perseguidores, administrando después una renta que no hizo más que confirmar su superioridad.

La segunda posición fue para Martí Duclabe, con un crono de 36:18; mientras que Luis Martín Tojar completó el podio masculino con 36:34.

BEGOÑA MULET | Victoria clara en la categoría femenina

También hubo dominio claro en la prueba femenina de 10 kilómetros. Begoña Mulet se llevó la victoria con un tiempo de 46:07, en una carrera en la que amplió todavía más la diferencia respecto a sus rivales directas.

La segunda clasificada fue Myriam Viñuales, que entró en meta con 47:52, mientras que Beatriz Sorlí acabó tercera con 48:48. El podio femenino confirmó la dureza de una tarde-noche condicionada por el calor y por un trazado urbano que exigió regular muy bien las fuerzas.

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5K | Remolina y Galán mandan en la carrera corta

En la distancia de 5 kilómetros, los primeros en cruzar la línea de meta fueron Eric Remolina y Raquel Galán. Remolina se impuso en categoría masculina con un registro de 18:03, mientras que Galán fue la más rápida entre las mujeres con 24:22.

La 5K i 10K Sastre&Ferrando consolida así su espacio dentro del calendario deportivo de Benicarló, combinando deporte popular, homenaje local y un formato urbano que acerca el atletismo a la ciudad. Una carrera con identidad propia, nacida alrededor de dos nombres ilustres del deporte benicarlando y que ya mira a futuras ediciones.

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