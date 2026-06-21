La original carrera popular de Benicarló que homenajea a dos de sus campeones de España: Cristina Ferrando y Alexis Sastre
Musa Sowe y Begoña Mulet dominan la distancia de 10 kilómetros en una cita urbana que reunió a unos 500 participantes en el Baix Maestrat
Eloy Cerdá
Benicarló volvió a salir a la calle para correr una prueba con sello propio. La 5K i 10K Sastre&Ferrando celebró este sábado, 20 de junio del 2026, por la tarde-noche su segunda edición con una participación cercana a las 500 personas y con un componente que la convierte en una carrera original dentro del calendario popular: su homenaje a los atletas benicarlandos Cristina Ferrando y Alexis Sastre, ambos campeones de España de salto de altura.
La cita, disputada con un recorrido 100% urbano por las calles más emblemáticas de esta localidad del Baix Maestrat, estuvo marcada por el elevado calor. La temperatura endureció una prueba ya exigente de por sí y convirtió cada kilómetro en un reto añadido para los participantes.
MUSA SOWE | Dominio total en los 10 kilómetros
En la distancia larga, el triunfo masculino fue para Musa Sowe, que se impuso con una enorme autoridad. El vencedor completó los 10 kilómetros con un tiempo de 35:16 y alcanzó la meta con un minuto y dos segundos de ventaja sobre el segundo clasificado.
Su dominio se empezó a construir desde los primeros compases. Antes incluso de llegar al ecuador del recorrido, Sowe ya había abierto una distancia considerable respecto a sus perseguidores, administrando después una renta que no hizo más que confirmar su superioridad.
La segunda posición fue para Martí Duclabe, con un crono de 36:18; mientras que Luis Martín Tojar completó el podio masculino con 36:34.
BEGOÑA MULET | Victoria clara en la categoría femenina
También hubo dominio claro en la prueba femenina de 10 kilómetros. Begoña Mulet se llevó la victoria con un tiempo de 46:07, en una carrera en la que amplió todavía más la diferencia respecto a sus rivales directas.
La segunda clasificada fue Myriam Viñuales, que entró en meta con 47:52, mientras que Beatriz Sorlí acabó tercera con 48:48. El podio femenino confirmó la dureza de una tarde-noche condicionada por el calor y por un trazado urbano que exigió regular muy bien las fuerzas.
5K | Remolina y Galán mandan en la carrera corta
En la distancia de 5 kilómetros, los primeros en cruzar la línea de meta fueron Eric Remolina y Raquel Galán. Remolina se impuso en categoría masculina con un registro de 18:03, mientras que Galán fue la más rápida entre las mujeres con 24:22.
La 5K i 10K Sastre&Ferrando consolida así su espacio dentro del calendario deportivo de Benicarló, combinando deporte popular, homenaje local y un formato urbano que acerca el atletismo a la ciudad. Una carrera con identidad propia, nacida alrededor de dos nombres ilustres del deporte benicarlando y que ya mira a futuras ediciones.
Pibcha aquí para ver las clasificaciones.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un histórico restaurante de un emblemático paraje de Castellón, contra las cuerdas por un derribo de 160.000 euros
- De TikTok a abrir una tienda única en un pueblo de Castellón: “Hemos recibido mucho cariño de la gente”
- La radiografía del crimen de Almenara: dos niños como testigos, un coche con sangre y gritos que resonaron en la Marjal
- El pueblo medieval más bonito de Teruel está a diez minutos de Castellón y tiene un castillo del siglo XIII
- Todo listo para el desembarque de eslovacos en Castellón desde el lunes: su destino
- El adiós de un quiosco de toda la vida en Castelló: 'Me siento satisfecha y voy a echar a todos mucho de menos
- Antiguos alumnos de un instituto de Castellón se reúnen por primera vez después de medio siglo: 'No nos reconocíamos
- El pueblo de Castellón donde Joaquín Prat ha encontrado refugio tras ser padre: menos de 2.000 vecinos, olivos milenarios y la puerta de la Serra d'Espadà