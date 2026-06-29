Susana Guisado, atleta adaptada de Almassora, se proclama triple campeona de España en categoría T2

Susana Guisado volvió a demostrar su enorme crecimiento deportivo el pasado fin de semana en el polideportivo Fermín Cacho de Fuenlabrada, en Madrid, donde completó una actuación sobresaliente en el Campeonato de España Absoluto de Atletismo para Personas con Discapacidad 2026 de la FEDDF. La atleta de Almassora fue una de las grandes protagonistas de la cita nacional tras conquistar tres medallas de oro y firmar tres récords, confirmando su excelente momento de forma.

La competición, una de las más relevantes del calendario estatal de atletismo adaptado, reunió a algunos de los mejores deportistas españoles de la especialidad, entre ellos atletas internacionales, paralímpicos y mundialistas. En ese escenario de máximo nivel, Guisado brilló con luz propia y volvió a situar el nombre de Almassora en lo más alto del podio.

Susana Guisado, atleta adaptada de Almassora en categoría T12 con discapacidad visual, junto a su guía, el tambiémn almassorí Nacho Safont. / FEDDF

Tres finales, tres victorias

La corredora almassorina completó un campeonato impecable junto a su guía, el también almassorí Nacho Safont. Ambos se proclamaron campeones de España en las pruebas de 800, 1.500 y 5.000 metros, firmando un pleno de victorias que refleja la regularidad, la ambición y la capacidad competitiva de la atleta.

En los 800 metros, Guisado logró además marca personal con un tiempo de 2.27 minutos, una referencia que confirma su progresión en una distancia exigente, explosiva y muy táctica. También mejoró su registro en los 1.500 metros, donde paró el crono en 4.50 minutos para sumar su segundo oro del campeonato. La tercera victoria llegó en los 5.000 metros, prueba en la que se impuso con un tiempo de 20.30 minutos, completando así un triplete de enorme valor.

Susana Guisado (en el centro de rojo), atleta adaptada de Almassora en categoría T12 con discapacidad visual, junto a su guía, el tambiémn almassorí Nacho Safont. / FEDDF

El valor del trabajo junto al guía

Guisado compite en la categoría T12, destinada a atletas con discapacidad visual. En esta modalidad, los deportistas pueden correr con o sin guía en función de sus necesidades. En su caso, lo hace acompañada por Nacho Safont, con quien compite unida mediante una cuerda específica denominada tether, que permite mantener la referencia entre ambos durante toda la carrera sin condicionar el movimiento natural de la atleta.

Esta disciplina exige mucho más que una buena condición física. Atleta y guía deben funcionar como un solo equipo, coordinar cada zancada, interpretar los cambios de ritmo y ajustar la estrategia en plena competición. La sincronización, la confianza y el trabajo diario son claves para competir con garantías en pruebas de mediofondo y fondo, donde cualquier desajuste puede marcar la diferencia.

Susana Guisado, atleta adaptada de Almassora en categoría T12 con discapacidad visual, junto a su guía, el tambiémn almassorí Nacho Safont. / FEDDF

Una temporada de crecimiento

Los resultados obtenidos en Fuenlabrada son la consecuencia de muchos meses de preparación, constancia y trabajo junto a su entorno técnico. Guisado continúa dando pasos adelante dentro del atletismo adaptado nacional y lo hace con una hoja de resultados que refuerza su proyección.

La atleta está federada por el Club Atletismo Seseña, bajo la dirección de su técnico Gerardo Fonseca, y en este campeonato compitió por el DT Valencia. Su actuación en Madrid confirma que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera deportiva y que mantiene intacto el objetivo de seguir creciendo, compitiendo al máximo nivel y representando a Almassora en las grandes citas del calendario nacional.

Con tres oros, tres récords y dos marcas personales, Susana Guisado cerró un Campeonato de España perfecto. Una actuación redonda que premia su esfuerzo, el trabajo conjunto con Nacho Safont y la apuesta decidida por seguir abriéndose camino en el atletismo adaptado español.