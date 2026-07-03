El Campeonato de España sub-18 de Atletismo toma el testigo en Castelló

Castelló se convierte, este fin de semana, en el foco de todas las miradas del atletismo español con la celebración del LXXV Allianz Nacionales sub-18 en pista al aire libre. Gaetà Huguet volverá a ser el escenario que acogerá, entre sábado y domingo, estos campeonatos, puesto que el año pasado también fue la sede de esta competición.

El certamen, organizado por la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), en colaboración con la Federación de Atletismo de la Comunidad Valenciana y el Ayuntamiento de Castellón, reúne a los mejores atletas nacidos en los años 2009 y 2010. Un total de 743 participantes (374 mujeres y 369 hombres), llegados desde todo el país, pondrán su talento y ganas de competir sobre el tartán con el fin de conseguir las medallas y mejores marcas en el gran evento del atletismo juvenil en España.

Las pruebas más destacadas

La jornada de sábado comenzará a las 09:30 hroas con el inicio del Decatlón masculino y eliminatorias de velocidad. Las finales más destacadas del día serán las de lanzamiento de martillo en la categoría masculina, celebrada a las 09:40 horas y los 100 metros lisos masculinos (21:20 horas) y femeninos (21:30 horas). La segunda jornada, disputada el domingo, contará con las finales de 110 metros vallas y los relevos 4x100 m como cabezas de cartel en un día donde la emoción estará presente en las instalaciones deportivas de Gaetà Huguet.

El cartel del evento / RFEA

Los más representados

Entre las entidades con una mayor representación en la cita se encuentran el Facsa Playas de Castellón (31 atletas), seguido por AD Marathon (25), Trops-Cueva de Nerja (24) y AD Sprint (19).