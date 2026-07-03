El Mediterránea Triatlón Castellón baja el telón del circuito: Conoce las modalidades que se realizarán este sábado
Más de 1.300 inscritos de nueve países en la cita con epicentro en el Grau
Mañana, turno para las modalidades sprint y duatlón familiar
R. D. M.
El Grau volverá a convertirse en uno de los grandes escenarios del triatlón popular nacional con la celebración del MTRI Castellón, la prueba que cerrará el circuito Mediterránea Triatlón 2026 tras las citas de Alicante y València. La competición reúne este fin de semana a más de 1.300 participantes en el entorno de la playa del Planetario, con la zona cero ubicada en el campo Javier Marquina, donde se situarán los boxes, la entrega de dorsales y el área expositiva.
La cita castellonense llega con las inscripciones cerradas antes de la fecha prevista, síntoma del tirón que mantiene una prueba ya consolidada en el calendario autonómico. El evento está organizado por la Federació de Triatló de la Comunitat Valenciana junto a Evasion Running, formando parte de un circuito que combina competición federada, participación popular, deportistas no federados y modalidades pensadas para ampliar la base de practicantes.
El programa se repartirá en dos jornadas. Mañana sábado se disputan la distancia sprint y el duatlón familiar (una de las propuestas más participativas del calendario). El domingo será el turno de las pruebas olímpica y supersprint, tanto en formato individual como por parejas.
Datos y cifras
La distancia olímpica contempla 1,5 kilómetros de natación, 40 de ciclismo y 10 de carrera a pie; la Sprint, 750 metros de natación, 20 kilómetros en bicicleta y cinco de carrera; y la supersprint, 350 metros, 10 kilómetros y 2,5 kilómetros, respectivamente.
La distancia con mayor participación será el sprint individual, con 434 inscritos, seguida del olímpico individual, que reúne a 334 triatletas. El perfil de la prueba es mayoritariamente nacional, con un 98% de deportistas españoles; aunque también habrá presencia internacional, con participantes procedentes de nueve países.
Más allá de las cifras, el MTRI Castellón refuerza la vinculación del Grau con los grandes eventos deportivos al aire libre. La combinación de natación en el litoral, circuito ciclista y carrera a pie, junto al entorno marítimo, convierte la prueba en un escaparate deportivo y turístico para la ciudad.
Además, la cita servirá para cerrar el ránking del circuito Mediterránea Triatlón, lo que añade un componente competitivo extra para los participantes que han completado varias sedes.
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