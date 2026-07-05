MTRI Castellón, un escenario único para el triatlón como cierre del circuito MTRI 2026: Estos han sido los vencedores de cada modalidad

MTRI Castellón volvió a cerrar el circuito de triatlón popular de la Comunitat Valenciana con una prueba que, un año más, demostró el enorme potencial del Grao de Castellón como escenario para la práctica de este deporte. La última cita del calendario reunió a más de un millar de triatletas durante dos jornadas intensas, con salidas puntuales desde primera hora de la mañana y un ambiente excepcional junto al mar.

La competición arrancó el sábado a las 8.00 horas desde la Playa del Pinar, junto al Planetario del Grao de Castellón, en un fin de semana perfecto para disfrutar del triatlón, aunque marcado también por el calor propio de los primeros días de julio. En la primera jornada, cerca de 550 triatletas completaron la distancia sprint, que contaba con más de 600 inscritos.

El cierre del sábado llegó con el duatlón familiar, una prueba no competitiva que, pese a contar con menor participación debido al intenso calor, volvió a dejar momentos muy especiales. Entre ellos, destacó la presencia de Emilio Aguayo compitiendo en familia junto a su hijo mayor. Además, el formato por parejas permitió ver en carrera a rostros conocidos como Fernando Santander junto a Isabel Solsona, y al propio Emilio Aguayo, que regresaba después de dos años a la prueba de Castellón acompañado de su mujer, Natalia Bermúdez de Castro.

Emilio Aguayo, acompañando en el duatlón familiar con su hijo mayor / Roberto Chacon

En la distancia sprint, Saúco Tenllado, del Club Triatlón Albacete RES, se impuso en categoría masculina, acompañado en el podio por Rogger André Velásquez Choccare, del Club Triatlón Castellón, y Lucas Viñas Brisach, del Club Triatló Tritrail Castelló de la Plana. En categoría femenina, la victoria fue para Paula Pallarés Torres, del Tripuçol, seguida de su compañera de club Teresa Matamala Tena y de Laura Villar Palacios, del Club Triatlón Albacete RES.

La jornada del domingo reunió las pruebas de distancia supersprint y olímpica, vividas con gran intensidad en una Comunitat Valenciana afectada por la ola de calor. A pesar de las altas temperaturas, la ilusión de los casi 600 triatletas que cruzaron la última meta MTRI de la temporada hizo que el madrugón de familiares, acompañantes y público mereciera la pena.

En distancia supersprint, Iker Ibáñez Gil, del Club Triatló Formigues Benicàssim, se alzó con la victoria masculina, por delante de Danny Hernández Samper, del Club Triatlón Castellón, y Alberto Bachero Mor, del Trivila. En categoría femenina, el triunfo fue para Aroa Sáez Cholbi, independiente, seguida de Marta Asensio Vinader, del C.D.T. Resistentia T3, y Raquel Ballester Ríos, del A7 Triatló Law.

Dos corredores disfrutando del entorno durante la mañana del domingo / Roberto Chacon

La distancia olímpica, prueba reina del fin de semana, dejó como vencedores a Gonzalo Arangüena Pinilla, del Club Triatlón Oviedo, y Zahira Alegre Navarro, del C.D.T. Resistentia T3. Arangüena firmó un tiempo de 1:58:19, imponiéndose en una ajustada carrera a Mario Somoza Egido, del CDE Aguaverde, segundo con 1:58:59, y a Juanri Catalá Masó, del Club Triatlón Castellón, tercero con 2:00:47.

En categoría femenina, Zahira Alegre Navarro dominó la distancia olímpica con un tiempo de 2:15:51. La segunda posición fue para Ilse Martha Geldhof, del Best of You 3PW Almazora, con 2:20:39, mientras que María Belén Granone López, del Club Triatlón Castellón, completó el podio con 2:21:25.

Con esta edición, MTRI Castellón volvió a consolidarse como una cita imprescindible dentro del calendario autonómico, combinando deporte popular, competición, entorno privilegiado y un ambiente familiar que refuerza el vínculo del triatlón con la ciudad de Castellón y su distrito marítimo.