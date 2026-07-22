Àlex García e Isabel Llorach conquistan la XXVI Volta a Peu a la Serra d’en Galceran

La Serra d’en Galceran volvió a convertirse en uno de los grandes puntos de encuentro del trail running provincial con la celebración de la XXVI Volta a Peu a la Serra d’en Galceran. Àlex García Carrillo e Isabel Llorach García se impusieron en la distancia reina de una prueba histórica que reunió a cerca de 500 participantes y alcanzó el ecuador de la Lliga de Curses per Muntanya Castelló Nord 2026.

La carrera absoluta, con 21 kilómetros y 1.130 metros de desnivel positivo, tuvo un trazado exigente y sin apenas tregua, con una primera parte más rápida antes de afrontar algunos de los puntos más característicos del recorrido, como el paso por el Barranc de la Roca-Roja y la subida al Pla de Creveta, techo de la prueba a 1.020 metros de altitud.

Àlex García Carrillo, ganador absoluto y en categoría masculina en la XXVI Volta a Peu a la Serra d’en Galceran. / Lliga Castelló Nord

Ganadores absolutos

En categoría masculina, Àlex García Carrillo dominó la carrera para cruzar la línea de meta en primera posición con un tiempo de 1:43:28. Agustín Ribera Querol ocupó la segunda plaza con 1:50:35, mientras que Iker Calvo Miguel completó el podio tras detener el cronómetro en 1:51:49.

Isabel Llorach García volvió a demostrar su fortaleza en la Serra d’en Galceran y ha revalidado el triunfo conseguido en 2025. La corredora se ha impuesto en la clasificación femenina con un tiempo de 2:24:45. Anna Martínez Roure fue segunda con 2:28:20 y Lola Peñarrocha Alós, tercera con 2:33:39.

Isabel Llorach, ganadora en categoría femenina absoluta en la XXVI Volta a Peu a la Serra d’en Galceran. / Lliga Castelló Nord

Otras categorías

La jornada se ha completado con la modalidad de 12,5 kilómetros y cerca de 500 metros de desnivel positivo, cuya salida se ha dado a las 7:40 horas. Esta distancia ha acogido tanto la Marxa 12,5K como la competición de la categoría Joves de la Lliga Castelló Nord, reservada a deportistas de entre 14 y 17 años.

Entre los jóvenes, las victorias fueron para Nico Monferrer y Lola Negre, los más rápidos en sus respectivas categorías sobre un recorrido que les ha permitido seguir sumando experiencia en competición y demostrar el futuro del trail running provincial.

Nico Monferrer, en categoría masculina Joves en la XXVI Volta a Peu a la Serra d’en Galceran. / Lliga Castelló Nord

La XXVI Volta a Peu a la Serra d’en Galceran, organizada por el Ayuntamiento de la Serra d’en Galceran y la asociación Amics de la Muntanya, contó más de 500 corredores. Una cifra de participación que la prueba castellonense ve aumentar año tras año.

Próxima parada: Vistabella

La Volta a Peu mantiene así vivo el espíritu con el que nació en 1998: dar a conocer el entorno natural del municipio a través del deporte. Más de dos décadas después, continúa siendo una de las citas imprescindibles del calendario de montaña de la provincia de Castelló.

Lola Negre, ganadora femenina Jove en la XXVI Volta a Peu a la Serra d’en Galceran. / Lliga Castelló Nord

La Lliga Castelló Nord retomará la competición el próximo 2 de agosto con la Cursa per Muntanya Vistabella, sexta prueba de la temporada de la Lliga de Curses per Muntanya Castelló Nord 2026.