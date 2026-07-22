El Facsa Playas confirma su hegemonía nacional en el Campeonato de España sub-20

El FACSA Playas de Castellón confirmó su condición de principal referencia de la cantera nacional durante el Campeonato de España sub-20, disputado este fin de semana en Albacete. El conjunto castellonense encabezó con claridad la clasificación por clubes y cerró la competición con numerosos podios, puestos de finalista y marcas personales. Más de 830 atletas participaron en una cita que también servía como oportunidad para entrar en la preselección española de cara al Campeonato del Mundo sub-20, previsto para el próximo mes de agosto en Oregón.

El FACSA Playas terminó en primera posición de la clasificación por equipos con 114 puntos, muy por delante de la Diputación de Valencia, segunda con 72, y del FC Barcelona, tercero con 71. La aportación de los atletas del club castellonense también resultó decisiva en el triunfo de la Comunidad Valenciana por federaciones territoriales, con 228,5 puntos, por delante de Cataluña, con 204, y Madrid, con 171.

Cuatro medallas de oro

La actuación individual de la entidad castellonense dejó cuatro títulos nacionales. Naida Calonge ganó el triple salto con 13,53 metros, fijando un nuevo récord de los campeonatos tras superar una marca que estaba desde 2020; Nicolás Clemente se impuso en altura con 2,16, mejor marca española del año; Anthony Yunier Pérez logró el oro en salto de longitud con 7,67, e Ignacio Mateo Lozano venció en decatlón con 7.022 puntos.

Nicolas Clemente, oro en salto de altura / Facsa Playas de Castellón

El club sumó además las platas de Marcos Bautista en 110 metros vallas, Martí Torregrosa en 3.000 obstáculos y Enzo Martínez en pértiga. Adam Boulhadi, Mónica Guijarro, Nicolás Moreno, Lorena Valero, María March y Marta Escalera completaron el medallero con varios bronces.

Los puestos de finalista de Mara Rolli, Ariadna Andrés, Adriana Fabregat, Alejandro Esteve, Iván Adsuara, Alejandro de la Viuda, Erika Traver, Sara Janane, Julio Pons, Ana María Minzala, Asier Vidal, Pedro Carbonell, Jordi Peris, Maia Trenco y Mar Navarro reforzaron el triunfo colectivo del Playas, que se consolidó una vez más como el mejor club del Campeonato de España sub-20 y situó a varios atletas de la entidad de la capital de La Plana con opciones de acudir al próximo Campeonato del Mundo de la categoría sub-20.