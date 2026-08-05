El FACSA Playas de Castellón lidera la expedición de España en el Mundial sub-20 de EEUU

El atletismo español encara una de sus grandes citas internacionales de la temporada con una presencia multitudinaria del FACSA Playas de Castellón. La Real Federación Española de Atletismo confirmó la selección de 47 atletas (27 hombres y 20 mujeres) tras cumplir los criterios fijados por World Athletics y la dirección deportiva nacional que, en estos momentos, viajan ya hacía la Universidad de Oregón, en Estados Unidos, donde se disputa el Mundial sub-20, que arranca este miércoles 5 y perdurará hasta el domingo 9 de agosto. El club playero estará representado por seis atletas y un entrenador.

Las aspiraciones en los 3.000 metros obstáculos son máximas con Martí Torregrosa, subcampeón continental Sub-20 el pasado año en Tampere y tercer español de todos los tiempos en la prueba gracias a sus 8:35.43.

Nicolas Clemente, gran atleta en salto de altura del Facsa Playas de Castellón. / Facsa Playas de Castellón

Por otra parte, el sector de saltos acude con una representación de primerísimo nivel del club castellonense. En salto con pértiga, Enzo Martínez (5.12 m), en su primer curso como sub-20, el benicense de 18 años, ha logrado sendos subcampeonatos de España, tanto en pista corta como al aire libre, en la prueba de salto con pértiga. Cabe recordar que Enzo ya tuvo una incursión internacional en 2025, año en que logró la 5ª plaza en el Festival Olímpico de la Juventud Europea. A finales de junio, superaba el listón situado en los 5,18m de altura, su plusmarca personal. Hace pocos días, en el Campeonato de España al aire libre, donde, insistimos, ocupó la segunda plaza, se quedó en 4,88m.

Anthony Yunier Pérez batió en 2023 el récord de España en 100 metros vallas. / Real Federación Española de Atletismo

Los Pérez, con mucho nivel

Anthony Yunier Pérez representará a España en salto de longitud y con 18 años firma una progresión imparable. El campeón de España —heredero de la genética de su padre Yunier Pérez, plusmarquista nacional de 60 m— acude con una marca de 7.78 metros que le sitúa octavo de todos los tiempos.

También en salto, pero en modalidad de triple, el subcampeón español Yoel Pérez, atleta Sub-20 de primer año y bronce en el Festival Olímpico de la Juventud Europea (FOJE), buscará volar sobre el foso tras su marca de 15.65 metros que logró, in extremis, durante el pasado Campeoanto de España, valiéndole una medalla de plata con sabor a victoria.

Nadia Calonge es una de las grandes sensaciones del Facsa Playas de Castellón. / Facsa Playas de Castellón

Dos jóvenes con presente y futuro

La también triplista Naida Calonge se perfila como una de las grandes sensaciones de la temporada. Su triunfo en el Campeonato de España de Albacete con 13.53 metros la coloca como líder del ránking nacional absoluto y quinta mejor atleta Sub-20 española de la historia. Además de haber logrado el brone en el Campeonato de españa Absoluto.

Nicolás Clemente, en salto de altura, también es junior de primera temporada. En 2025, Nicolás (18 años) disputó el Festival Olímpico de la Juventud Europea. Durante este curso, ha conseguido clasificarse para el Campeonato del Mundo sub-20. Su rendimiento ha sido progresivo. Ha ido de menos a más. Tras una pista corta más bien discreta, el saltador de altura alicantino ha exhibido todas sus virtudes con la llegada del aire libre. En primer lugar, consiguió superar el listón en 2,14m, cifra que representaba marca personal y, de paso, cumplir con el registro exigido por la Federación Española para acudir al certamen mundialista. Después, en el reciente Campeonato de España, no sólo logró la medalla de oro. Además, saltó más que nunca, 2,16m.

Anthony Yunier Pérez, atleta del FACSA Playas de Castellón. / Real Federación Española de Atletismo

El técnico, Claudio Veneziano

Junto a los seis atletas, Claudio Veneziano, el entrenador del FACSA Playas de Castellón, un sabio de la disciplina de salto, se desplazará también a Oregón como parte del Cuerpo Técnico de la Real Federación Española de Atletismo.

¿Dónde puede verse por televisión?

El Campeonato del Mundo de Atletismo Sub-20 se celebrará en las pistas de la Universidad de Oregón (EEUU) entre el 5 y el 9 de agosto. Podrá seguirse en directo a través de los streamings ofrecidos por Eurovisión Sport y RTVE Play, además de los resultados en directo ofrecidos a través de la página web oficial de la RFEA.