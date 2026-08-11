El Facsa Playas de Castellón roza las medallas en el Mundial sub-20 de Oregón

El Facsa Playas de Castellón de atletismo volvió a exhibir el enorme potencial de su cantera en el Campeonato del Mundo sub-20 2026, celebrado del pasado 5 al 9 de agosto en el estadio de la Universidad de Oregón, en Estados Unidos. El club castellonense aportó seis atletas a la selección española —Martí Torregrosa, Enzo Martínez, Anthony Yunier Pérez, Yoel Pérez, Naida Calonge y Nicolás Clemente—, además del entrenador Claudio Veneziano, en una expedición, la más nutrida en cuanto a clubs en el equipo nacional, que dejó dos puestos de finalista y varias actuaciones destacadas.

Martí Torregrosa, de Vila-real y atleta del Facsa Playas de Castellón, durante la prueba de los 3.000 metros obstáculos. / RFEA

Torregrosa roza el bronce

La actuación más sobresaliente llevó la firma de Martí Torregrosa en los 3.000 metros obstáculos. El atleta del Playas se clasificó para la final tras ser cuarto de su serie con 8:52.16 y, en la carrera decisiva, estuvo a punto de subir al podio. Torregrosa terminó cuarto con 8:38.13, apenas ocho centésimas del bronce, que se llevó el keniano Nicholas Kitum Losiwareng con 8:38.05. Un resultado de enorme nivel en una final en la que el español Bakr El Asri se proclamó campeón del mundo.

También alcanzó la final Naida Calonge en triple salto. La atleta del Facsa Playas accedió a la lucha por las medallas con 13,16 metros y llegó a ocupar posiciones de podio durante el concurso definitivo. Finalmente fue quinta del mundo con 13,34 metros, confirmándose entre las mejores especialistas sub-20 del planeta.

Anthony Yunier Pérez, durante el Mundial sub-20 de atletismo. / RFEA

Anthony, a cinco centímetros de la final

Anthony Yunier Pérez se quedó muy cerca de acceder a la final de salto de longitud. El atleta del Facsa Playas fue 13º en la clasificación general con 7,52 metros, solo cinco centímetros por debajo de los 7,57 que marcaron el corte para entrar entre los doce mejores. Su Mundial dejó, además, otro momento para el recuerdo: formó parte del relevo español 4x100 mixto que estableció un nuevo récord de España sub-20 con 42.69.

En triple salto masculino, Yoel Pérez concluyó 18º con 15,38 metros. El joven saltador, que llegaba al Mundial después de acreditar 15,65 esta temporada, no logró superar la ronda clasificatoria, aunque sumó una valiosa experiencia internacional en la máxima competición mundial de la categoría.

Naida Calonge, atleta del Facsa Playas de Castellón en triple salto, durante el Mundial sub-20. / RFEA

Clemente y Enzo, sin final en los saltos verticales

Nicolás Clemente compitió en salto de altura y superó el listón de 2,10 metros. El atleta del Playas terminó 19º en el cómputo global de la clasificación y se quedó fuera de una final cuyo corte terminó situándose en 2,14 metros.

Por su parte, Enzo Martínez cerró su participación en salto con pértiga con 4,95 metros. Fue 22º en la clasificación general después de superar esa altura al tercer intento y no poder posteriormente con los 5,10 metros.

El balance refuerza el peso del Facsa Playas de Castellón en el atletismo español de formación. Con seis representantes y Claudio Veneziano en el cuerpo técnico, el club castellonense volvió a tener una presencia protagonista en una gran cita internacional, coronada por el cuarto puesto mundial de Torregrosa y el quinto de Calonge.