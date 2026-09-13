El 5K y 10K nocturnos baten récords de participación en Almassora

Almassora vivió el pasado sábado una de sus jornadas deportivas fetiche con la celebración del tradicional 5K y 10K Nocturno, una edición que batió récords de participación con 500 corredores inscritos en las pruebas absolutas y cerca de 200 niños y niñas en las carreras infantiles.

La actividad comenzó por la tarde en la plaza España con las pruebas destinadas a los más pequeños, antes de dar paso, a las 20.30 horas, a las carreras absolutas, que convirtieron las calles del municipio en un gran circuito de atletismo.

La competición, organizada por el Club Trail-Running Almassora con el patrocinio del Ayuntamiento, contó con un recorrido completamente llano, con una vuelta para los participantes del 5K y dos para los del 10K. La cita, además, mantuvo además su marcado carácter solidario, ya que un euro de cada inscripción de las pruebas absolutas se destinó a la asociación Som com tu. Por su parte, en las carreras infantiles, de carácter gratuito, los participantes colaboraron aportando alimentos no perecederos para el Banco de Alimentos.

Los vencedores

En el apartado puramente deportivo, el 5K masculino tuvo como vencedor a Carlos López, del Run Addiction, que cruzó la línea de meta con un tiempo de 17.05 minutos, por delante de Gabriel Andrés y Pau Nacenta, segundo y tercero, respectivamente.

12/09/26. Almassora. 10K Y 5K DE ALMASSORA DE ATLETISMO. / Toni Losas / MED

En la misma distancia femenina se impuso Estefanía Escuder, del Club Esportiu El Niño, con una marca de 19.32 minutos, acompañada en el podio por Rosa Marmaneu e Irene Antoñanzas.

En el 10K, Nacho Safont, de Esenciarun, fue el más rápido tras completar las dos vueltas al circuito en 33.06 minutos, superando a Jesús Manuel Soto y Carlos Medina. Por último, en la prueba femenina de 10 kilómetros, Tania Martínez, del Training Experience, se adjudicó la victoria con un registro de 38.43 minutos, por delante de Sara Claramonte y Elena Carmen Francisco, que completaron las tres primeras posiciones.