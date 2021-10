Descubre todos los toros de las fiestas del Roser de Almassora

La afición taurina disfrutará de 14 toros durante las celebraciones en honor a la Mare de Déu del Roser, uno más que antes del covid-19. A los seis astados de Fuente Ymbro del encierro, copatrocinados por el Ayuntamiento y las peñas, se sumarán otros ocho ejemplares financiados en solitario por las peñas y collas y que se distribuirán durante toda la semana, a excepción del viernes 15 y el domingo de cierre de las fiestas.

De esta manera, el calendario taurino arrancará el 9 de octubre a las 11.00 horas con el encierro y, a continuación, la exhibición a las 13.00 horas de uno de los toros de la carrera. La plaza Mayor acogerá la primera salida por la tarde con el bou del poble y uno de los ejemplares del encierro. Los otros dos astados del lote gaditano a cargo de las peñas se exhibirán el domingo, ambos con salida por la playa Mayor de la localidad.

El lunes arrancará con la salida del segundo toro de Fuente Ymbro adquirido por el Ayuntamiento, así como el ejemplar de Montes de Oca a cargo de otras peñas del municipio.

El martes la doble exhibición la protagonizarán un toro de El Soldado y otro de La Palmosilla.

Por su parte, la jornada del miércoles habrá un único ejemplar de Hato Blanco; mientras que el jueves regresará la misma ganadería, al que se sumará un toro del hierro Partido de Resina.

La semana taurina concluirá con las dos exhibiciones previstas para el sábado. Un ejemplar de Los Ronceles abrirá la tarde desde la plaza de la Picaora, al que seguirá el astado de La Resneda.

Normas obligatorias

Además, conocen ya el reglamento con las medidas para evitar contagios del covid, que impiden comer, beber y fumar en el recinto taurino, además de limitar el aforo de los cadafals y utilizar mascarilla. De hecho, este plan de contingencia para la celebración de actos de Bous per la Vila es un documento de obligada presentación so pena de no autorización de los festejos.

No obstante, la próxima semana habrá varias reuniones para perfilar la seguridad del encierro con los voluntarios taurinos y efectivos policiales, entre otros.

Actos de viernes a domingo

Pese a que las fiestas se han aplazado una semana para permitir la celebración de festejos taurinos, la localidad celebrará varios eventos a partir de hoy. Y es que tras dos años de ausencia de los festejos patronales por la pandemia, se recuperarán actuaciones musicales, actividades infantiles, culturales y gastronómicas. Todas ellas con las medidas por el covid.

Entre los actos de hoy están el homenaje a los mayores y celebración del XX aniversario de la residencia, la inauguración de la escultura Almassora Feliç, la exposición Almassora Pinta + y la misa y el besamanos simbólico a la patrona.

El tributo a El Canto del loco, el taller de energías renovables y el concierto de La Esmeralda coparán la actividad de este sábado, mientras que el domingo el foco recaerá sobre la misa y la procesión en honor a la patrona, la Mare de Déu del Roser, como cada primer domingo de octubre.