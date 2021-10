La Casa Matilla renueva al frente de la plaza de toros de Castelló hasta 2026

«Le tenemos mucho cariño a la afición de Castellón», asegura Toño Matilla, que no es costumbre en él conceder entrevistas aunque la importancia del hecho y tratándose de una de sus plazas preferidas, le han obligado a ello. «Nosotros nos hemos volcado desde el primer momento en trabajar para que Castellón tuviera la categoría que merece. Ahí están los hechos y el público ha respondido con fidelidad porque hay una gran afición», explica el empresario.

La Casa Matilla ha logrado a lo largo de estos ya ocho años de gerencia que la Magdalena sea un referente de principio de temporada en el que están todas las figuras del toreo, las mejores ganaderías y como no, un guiño torista que está teniendo su sitio en cada feria. Además, ha conseguido, sin obligación ninguna, no dejar a esta plaza sin toros durante este 2021, como sí ha ocurrido por ejemplo en Valencia. Hechos que han influido en que la propiedad de la plaza no lo dudara a la hora de renovar el contrato de arrendamiento por cinco años más.

La empresa ya trabaja en la elaboración de la Feria de la Magdalena 2022, que se celebrará con toda seguridad del 20 al 27 de marzo y, si el coronavirus no lo impide, vol- ver a vivir una semana completa de toros con la presencia de las figuras «y la categoría por la que siempre apostamos», matiza Matilla. La intención de la empresa es que los carteles madruguen y se desvelen antes de lo habitual.