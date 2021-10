Vuelven los 'bous'. Los espectadores del encierro de Almassora deberán llevar mascarilla y los corredores no

De hecho, el Ayuntamiento que preside Merche Galí ultima estos días las reuniones para atar todos los cabos sueltos cara a la carrera prevista en la mañana del 9 d'Octubre, que contará con un dispositivo de seguridad que rozará el centenar de efectivos.

El comisario jefe de la Policía Local, Roberto Verdoy, consensuó con el resto de fuerzas del orden el cierre del casco antiguo a excepción de los accesos habilitados hasta las 10 horas. Peñistas con sede dentro de la Vila y vecindario podrán entrar después de esa hora si acreditan su condición.

Es una de las medidas acordadas en la reunión entre Guardia Civil, Policía Autonómica y Policía Local sobre el encierro. La entrada al casco antiguo por la calle Colón y la plaza de la Picaora permitirá a los efectivos controlar la llegada de aficionados y corredores, de manera que la manada pueda partir a las 11 horas junto a la iglesia de la Natividad sin suponer un riesgo extra para los participantes por aglomeraciones.

Además, el reglamento con las medidas para evitar contagios del covid impide comer, beber y fumar en el recinto taurino, además de limitar el aforo de los cadafals. De hecho, este plan de contingencia para la celebración de actos de Bous per la Vila es un documento de obligada presentación so pena de no autorización de los festejos.

Por otra parte, el programa de actos en honor a la Mare de Déu del Roser de Almassora cuenta también con código QR vinculado a la web municipal para conocer las novedades de la semana grande. Las personas interesadas en recoger el suyo pueden pasar por los bajos del Ayuntamiento, de 10.00 a 13.00 horas.