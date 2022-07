Fernando Beltrán, novillero con picadores de Faura y experto corredor en los bous al carrer de la Comunitat Valenciana, ha resultado herido en el segundo encierro de los Sanfermines tras ser recibir un fuerte pisotón en la espalda.

El corredor, que nunca falla a los encierros de Pamplona en el tramo de Telefónica, ha corrido delante de los toros de la ganadería gaditana Fuente Ymbro pero, tras una carrera preciosa de varios segundos delante de ellos, ha sido embestido y ha sufrido un traumatismo que ha requerido traslado al Hospital Universitario de Navarra.

Desde Mediterráneo hemos podido hablar con Fernando, y ha asegurado que: "el impacto ha sido muy fuerte, me ha pasado la manada por encima". Pese al accidentado encierro, este enamorado de la fiesta taurina ha confirmado que, como tenía planeado, seguirá disfrutando de la semana grande de Pamplona. "Por suerte todas las pruebas han salido bien, me han dado el alta médica ya que no tengo ni fracturas ni daños internos".

No es la primera vez que este conocido corredor, que no se pierde los encierros de las fiestas de San Pascual en Vila-real, Onda o Almassora, se enfrenta a la ganadería de Fuente Ymbro. Lo hizo como novillero con picadores en la Maestranza de Sevilla o en la plaza portátil que se montó en la localidad valenciana de El Puig. Entre sus triunfos más destacados se encuentra el rabo que cortó en la Setmana de Bous de Algemesí en 2013 tras lidiar un novillo de Antonio Martín Guerrita premiado con la vuelta al ruedo.

Junto a Beltrán, han sido trasladados dos madrileños y dos navarros. R.E.G., de 28 años, vecino de Sarriguren (Navarra) con traumatismo del tramo de Mercaderes, y A.H.A., de 30, con domicilio en Puente la Reina (Navarra), que ha sufrido un traumatismo en el tramo del Ayuntamiento.

En Espoz y Mina ha resultado con traumatismo A.M.P., de 40 años y vecino de Madrid, y en el tramo de Telefónica, además del valenciano, también ha resultado herido J.A.P., de 61 años y también madrileño.

Además ha sido traslado asimismo centro sanitario también con traumatismo desde el puesto sanitario de Telefónica I.B.F., de 49 años, con domicilio en Berriosuso (Navarra) al parecer por una caída desde el vallado.

Los heridos del primer encierro

El último parte médico facilitado por el Gobierno Foral indica además que de las seis personas atendidas ayer en el Hospital Universitario de Navarra tras el primer encierro solo una sigue ingresada en el centro.

P.A.O. de 16 años y vecina de Huarte (Navarra), fue trasladada desde la plaza de toros con un traumatismo craneoencefálico leve y amputación de pulpejo en un dedo y continúa ingresada con pronóstico reservado.

Los otros cinco corredores atendidos han recibido el alta médica o el alta a domicilio a excepción de A.M.O, de 30 años y con domicilio en Atlanta (Estados Unidos), que fue trasladado desde el tramo del Ayuntamiento con sendas fracturas de cubito y radio izquierdo y que ha pedido el alta voluntaria.