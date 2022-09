La vicepresidenta y portavoz del Gobierno valenciano, Aitana Mas, ha señalado este miércoles que el debate en torno a los 'bous al carrer' implica no solo si se está a favor o en contra de estos festejos sino también cómo se hacen en los pueblos de la Comunitat que los quieran mantener.

Así, la dirigente de Compromís ha señalado que este debate debe tener "recorrido en el ámbito municipal", al tiempo que ha recordado que estas celebraciones son competencia de los ayuntamientos y ha apuntado que "hay una autonomía local" que se tiene que respetar.

Igualmente, la responsable autonómica ha valorado que desde el Consell se haya hecho "lo que se requería", según ha dicho, "incrementar las medidas en este caso de protección y de formación". La también miembro de Compromís ha agregado que se tendrá que ver si esas medidas funcionan o no.

Aitana Mas se ha pronunciado de este modo en declaraciones a los medios de comunicación tras participar en una reunión entre miembros del Consell y el grupo parlamentario de Compromís, preguntada por cómo ha cristalizado su iniciativa de abrir un debate sobre los 'bous al carrer' y por si este asunto se ha abordado en el encuentro de esta jornada para que su formación impulse esa discusión en el Parlamento valenciano.

"El debate no es que creo que hay que hacerlo, se ha hecho a lo largo de estos días. El debate yo no lo planteaba en el seno del gobierno como tal porque soy consciente de que no tenemos las competencias y de que hay una autonomía local que tenemos que respetar", ha aseverado.

Asimismo, la consellera ha considerado que hay ya "un debate en la sociedad" y que este "pone de manifiesto varias cuestiones sobre las que pivota" este.

"Las vidas humanas"

Mas ha hablado de la cuestión referida a "las vidas humanas", después de haberse registrado este verano "siete muertos y más de 300 heridos" en los festejos de 'bous al carrer' celebrados en la Comunitat y se ha referido también a "la sensibilidad animalista, que está creciendo en la sociedad año tras año y que empieza a tener ya esa parte del debate".

La responsable autonómica ha opinado que "en el caso del Consell, lo que se requería es lo que se ha hecho: incrementar las medidas de protección y de formación". A su vez, ha asegurado que se tendrá que ver "a lo largo de los próximos meses y sobre todo en verano, cuando se contempla una mayor número de estos festejos, si están funcionando o no" esas medidas.

Aitana Mas ha añadido que "en función de eso", el "debate que se está abriendo ya en la sociedad también tendrá que tener su recorrido en el ámbito municipal", teniendo en cuenta que "es una competencia también municipal". La portavoz ha apuntado que se "están poniendo encima de la mesa otros debates que van correlativos a si 'bous' sí o no" y ha mencionado el referido a "cómo hacemos esos 'bous' si los queremos mantener en algunos pueblos".

Mas ha apostillado que la cuestión en torno a estos festejos, "evidentemente, es algo que en todas las formaciones políticas genera suspicacias o elementos a favor y en contra". En el caso de Compromís, ha señalado que se tiene que trabajar "en ofrecer también alternativas a estos festejos en aquellos municipios que decidan finalmente no hacerlos".

La vicepresidenta ha explicado que la reunión celebrada este martes entre el grupo parlamentario de Compromís y miembros del Consell "no estaba centrada en ese tipo de temas" y ha dicho que eso será algo que esta coalición tendrá que hablar conforme se vayan "haciendo las reuniones de programa electoral y cada uno de los municipios". "Es un elemento que está ahí", ha concluido.