El secretario autonómico de Seguridad y Emergencias, José María Ángel, ha abogado este jueves por mejorar el protocolo de seguridad de los 'bous al carrer' para "garantizar que no accedan los menores ni ninguna persona que no están en condiciones" --como por haber ingerido alcohol o sustancias estupefacientes o que no llevan la ropa adecuada-- y ha planteado, asimismo, que las personas mayores no deberían circular por las calles cuando se celebran estos festejos.

Ángel, en declaraciones a los medios, se ha referido así tras la muerte de P. J. L., un vecino de Vila-real de 72 años, tras sufrir una grave cogida en una calle de la vila de Almassora que le provocó una fractura en la base del cráneo. Al respecto, ha trasladado la condolencia de las instituciones públicas por esta nueva muerte --la novena esta temporada-- pero ha recalcado que "no podemos dejar de mirar sobre esta nueva muerte porque "sería como olvidarse de esta circunstancia" y demuestra que hay que "seguir trabajando en medidas de seguridad". "Un toro mata" En ese sentido, ha señalado que este hombre tenía 72 años (según datos de la Policía Local de Almassora) y ha explicado que recuerda la edad "no para minimizar" este muerte, sino para "poner en valor que probablemente este hombre no debería estar circulando por la calle cuando se está produciendo un fenómeno de alto riesgo" porque "un toro mata". Por ello, ha insistido en que hay que seguir mejorando la seguridad para "minimizar este factor de drama en el que estamos inmensos este año en la Comunitat Valenciana".