El pasado miércoles, el conocido recortador de la Vall d'Uixó, José María Carreras 'Misu', sufrió una cogida durante el transcurso de una de las eliminatorias del Campeonato de España de Recortes en la Plaza de Toros de Valencia. Durante el accidente, joven vallero sufrió una cornada con dos trayectorias de 17 y 10 cm.

El recortado de La Vall recuerda perfectamente cuando sufrió el golpe del astado y cómo los compañeros le ayudaron a quitarle el animal de encima. "Vi que no sangraba mucho y entonces supe que no era nada grave", afirma Carreras mientras recuerda el momento del percance.

Tras ser operado de urgencia en la plaza de toros, fue posteriormente trasladado al centro hospitalario. 'Misu' ya está recuperándose del accidente en el Hospital La Salud, de Valencia, donde le han realizado pruebas para comprobar que no había ninguna complicación más tras la embestida del toro.

El recortador ha confirmado al Periódico Mediterráneo que a pesar de todo ya se encuentra mucho mejor: "Pasé una mala primera noche, pero he ido mejorando y ahora mismo estoy bastante bien".

Momento en el que 'Misu' fue corneado

Gran apoyo por las redes sociales

Muchos han sido los mensajes de apoyo que el recortador ha recibido por las redes sociales y él ha querido agradecer todo este ánimo con un mensaje en sus redes: "Gracias a todos por la muestra de apoyo, es más fácil con tantas muestras de cariño❤️. Ayer cuando mi cabeza quiso volver a estar, llego el toro y me pegó una cornada de 2 trayectorias 17 cm y 10 cm en el muslo derecho. Volví a caer cuando mi cabeza no estaba al 100% y ahora toca luchar física y sobretodo mentalmente. No sé cuándo, pero tengo claro que VOLVERÉ" escribió 'Misu' en sus redes sociales con ganas de volver a los ruedos.