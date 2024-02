Calp no recuperará los "bous a la mar". Era una propuesta que se había planteado para dar poderío a la conmemoración del centenario de la cofradía de pescadores. Hoy se ha votado en la comisión organizadora del centenario. Ha ganado el "no". Seis integrantes han votado "no", tres se han abstenido y cuatro han votado "sí". Descartados ya los "bous a la mar", el pleno no tendrá que pronunciarse.

La concejala de Fiestas, Mariola Mulet, ha explicado a Levante-EMV que, en realidad, la votación ha sido sobre si hacer "bous" en las fiestas de julio de la Mare de Déu del Carme, fiestas que este año, con el centenario de la cofradía, serán especiales y tendrán muchísimos actos. Ha matizado que los "bous a la mar" eran una opción, pero también estaba la de hacer "bous al carrer" en el recinto del puerto y que los animales no cayeran al agua. Otra opción, ésta más complicada, era la de rememorar la tradición de las sueltas de toros y vaquillas en la playa del Cantal Roig. Al final, no ha habido que decidir la modalidad taurina. La comisión ha decidido que la conmemoración del centenario de la cofradía fuera por otros derroteros. La concejala ha avanzado que se está trabajando en muchísimos actos. Ha adelantado que se publicará un cuento y libro infantil que detallará el trabajo de los marineros y esa labor esencial que realizan de retirar plásticos del mar. Ha señalado también que el día que se cumple el centenario es el 24 de abril. Cae entresemana. La conmemoración se trasladará al domingo 27 de abril. Será un día memorable. Y también lo serán las fiestas de la Mare de Deú del Carme. El tradicional del día del caldero (guiso y arroz genuinamente marineros) se reforzará. Será un acto de hacer pueblo, rendir homenaje a la gente del mar de Calp y ensalzar la importancia histórica y de presente y futuro de la pesca. El centenario no necesitará de toros para tener ímpetu y brillar.