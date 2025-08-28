Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La secuencia taurina en Castellón que demuestra la importancia de no perder de vista al astado

Salvado por milímetros un joven que, confiado, le perdió la vista al animal mientras se apoyaba en los barrotes del recinto en Torreblanca

Susto taurino en Castellón: la secuencia que demuestra por qué no hay que perder de vista al toro

Susto taurino en Castellón: la secuencia que demuestra por qué no hay que perder de vista al toro

Ver galería

Susto taurino en Castellón: la secuencia que demuestra por qué no hay que perder de vista al toro /

Juanfran Roca

La mañana de este jueves en las fiestas patronales de Torreblanca, en honor a San Bartolomé y al Santísimo Sacramento, se vivió con gran ambiente tanto en la calle San Antonio como en el coso taurino. El encierro matinal, con reses de la ganadería de Iván Meseguer (Cervera del Maestrat), transcurrió de manera rápida y vistosa, aunque dejó un momento de gran tensión.

Fue durante la cuarta suelta del ganado, con un toro negro muy atento a cualquier movimiento. Un joven que, confiado, le perdió la vista al animal mientras se apoyaba en los barrotes del recinto, estuvo a milímetros de ser embestido. En el último instante, otro hombre logró tirar de su camiseta y meterlo entre los hierros, cuando el morlaco ya tenía el hocico prácticamente encima. Una escena que hizo recordar a todos lo que muchos aficionados comentaban segundos después del susto: «A los toros nunca hay que quitarles la vista de encima».

Pese al incidente, los animales de la ganadería de Ivanet Meseguer dieron buen juego, con carreras rápidas y de gran intensidad, lo que dejó satisfechos a los aficionados. La jornada continuó con la tradicional fiesta de las paellas en la calle San Antonio, que reunió a numeroso público y estuvo amenizada por la charanga La Bomba Show.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents