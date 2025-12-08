Un menor acaba en la UCI tras resultar herido en los "bous al carrer" de Albalat dels Tarongers

La celebración de la Puríssima, la patrona de Albalat dels Tarongers, tuvo su lado más amargo el pasado sábado cuando un joven de 17 años fue embestido por una de las vacas de la tarde tras tropezar y caer al suelo huyendo de la res.

Fue en ese momento cuando la vaca lo golpeó, provocándole la rotura de varias costillas, que obligó a su traslado al Hospital de Sagunt. Desde allí fue derivado al Hospital Clínico tras detectar que tenía una perforación en el pulmón.

En estos momentos, el menor está fuera de peligro, tal y como ha contado la propia familia del afectado a preguntas de Levante-EMV. Sin embargo, el joven ha pasado 24 horas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), después de ingresar en urgencias a causa de un neumotórax, a lo que se suma una vértebra afectada.

Con este pronóstico, el joven está a la espera de que se le realice una resonancia para confirmar con certeza los daños que le ha producido el golpe provocado por la vaquilla durante los festejos taurinos de la Puríssima.

Preocupación

La madre del menor aseguraba estar preocupada por la salud de su hijo y avanzaba a este diario que tras lo ocurrido, la gente decía que no había pasado nada, «pero aquí estamos, con mi hijo ingresado», lamentaba. Por otro lado, aunque no responsabiliza a nadie de lo ocurrido, sí que llama la atención sobre la cantidad de gente que refugia de los toros en los barrotes de los bares, sin que muchas veces los que lo necesitan puedan entrar.

Festejos taurinos

Los festejos taurinos han sido uno de los principales atractivos de la celebración de la Puríssima en Albalat. Estos comenzaron el sábado y finalizaron el domingo, en los que no han faltado las entradas de reses y los toros embolados.