Almassora: Gran temporada con 29 astados exhibidos

Este año sí comenzó con los actos del mig any fester los días 7 y 8 de marzo, donde se pudo disfrutar del ganado de Guillamón, Raúl Monferrer, Benavent y La Espuela; aunque el plato fuerte fue la exhibición del toro de Aida Jovani.

El sábado 17 de mayo arrancó la feria de Santa Quitèria con el emocionante encierro de toros del hierro de Gerardo Ortega. Durante la semana se exhibieron 14 ejemplares de gran calidad, pero los premios al mejor toro y la mejor salida fueron para el de Sergio Centelles, la mejor embolada fue para uno de los de Gerardo, y la mejor presentación se la llevó el de Partido de Resina.

Antes de la feria en honor al Roser, y por tercer año consecutivo, la ACT Santa Quitèria organizó una serie de espectáculos en la plaza portátil a finales del mes de septiembre. Pero fue el sábado 4 de octubre cuando el magnífico encierro con los astados de Zalduendo dio por inaugurada la feria.

Un total de 14 ejemplares se exhibieron dentro de una semana más que aceptable a la que acudieron, fieles a la cita, miles de aficionados de toda la provincia.

Los premios, y los más destacados, recayeron en el animal de El Pilar, que fue el mejor toro y también el de la mejor embolada; en el morlaco Cariñoso de Montalvo, por su magnífica presentación; y en Poético, también del hierro de Montalvo, por su gran salida.

En cuanto al ganado de corro, lo mejor fueron Rompedora y Alpinista, de la ganadería de Hnos. Bellés.