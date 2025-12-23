Almenara: Gran semana con 12 toros cerriles de lujo

Los aficionados han encontrado en esta población del sur de la provincia uno de los estandartes del bou al carrer, tanto por la calidad como por la cantidad de sus festejos.

La primera de las citas en esta temporada fue en el mes de enero, con motivo de las fiestas de San Antonio, y gracias al trabajo de la peña Joventud Taurina que ofreció reses de Faet, el ganadero local.

La última semana de junio fue el turno para los tradicionales festejos de Dalt de la Muralla, también con la exhibición del ganado de Faet. Y en julio se vivieron las recuperadas fiestas de Santo Domingo, donde se pudo disfrutar con los animales de El Charnego y Hnos. Bellés.

La ganadería local volvió a ser la protagonista durante las fiestas de la playa de Casablanca, esta vez en el mes de agosto.

Pero el plato fuerte llegó en septiembre con las fiestas patronales, las cuales comenzaron, como es tradicional, con la desencajonada en la noche del viernes 26. Al día siguiente salió por la puerta de toriles el espectacular astado del hierro de Cebada Gago, animal que resultó ser de lo mejor de las fiestas.

A este le siguió un enorme ejemplar de Torre Onofre, mientras que por la noche se emboló otro gran toro de Antonia de la Serna. El martes le tocó el turno al morlaco del Cortijillo y al de Alcurrucén. La semana se completó con los toros de Ángel Gómez (peña Serafín Tajuelo), de Partido de Resina (PT Almenara), de la peña El Morrillo, de Gerardo Ortega, Cuvillo, El Torero y Madroñiz (Joventud Taurina).