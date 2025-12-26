Burriana: Miles de aficionados disfrutan con un cartelazo de 19 astados

Como es habitual, la temporada local arancó en la el barrio La Bosca con las fiestas de la Virgen de los Desamparados a finales de mayo. Este año las reses corrieron a cargo de El Cid (El Lio), Mansilla (Gent del Barri), Benavent (Bar Mediterráneo), Luis López y Sergio Rua (Els Serrano); aunque el plato fuerte fueron los tres ejemplares de Cortijo de la Sierra y Rocío de la Cámara.

Las siguientes citas, ya que no hubo festejos en la zona marítima, fueron con el tradicional bou en corda de Santa Bárbara, una barriada que celebró varios festejos a lo largo del verano con toros de Hnos. Infantes, El Gallo, Laura Parejo y Pedro Fumadó; todo ello con gran ambiente y gracias a la Asociación Vecinos de Santa Bárbara, Amolleu Corda, Satine, Comisión de Fiestas y Gent del Terme.

La Misericordia

Un bonito animal del hierro de Torrestrella inauguró el cartel de la Misericòridia el sábado 30 de agosto y así comenzaron las esperadas fiestas patronales de esta edición. La tarde la completó el de Tornay (Les Dones del Bou), y por la noche la emoción la puso uno de Adolfo Martín. Al día siguiente le tocó el turno a la peña El Bou, que exhibió un espectacular animal de Montalvo, y Bou de France, que deleitó a todos con un precioso ejemplar de Peñajara, animal que también pasó por el pilón por la noche junto con otro de Sonia González.

Gran día por la presentación y el juego de los morlacos, así como por la presencia y participación en los actos del maestro sevillano, Juan Ortega. Avanzó la semana con el interesante y precioso animal de L’Alternativa, de Arcadio Albarrán, y el de La Finquita, de J. Manuel Sánchez.

El martes llegó lo mejor de la semana con la entrega y la bravura del Domínguez Camacho, del Ayuntamiento. El Tercio, Va de Bous y Les Bourrianeres no tuvieron tanta suerte, pero sí hubo calidad con el Victorino de Els Jovens.

El Pilar

En la recta final se pudo disfrutar con el juego del toro del Pilar, de la Penya de Penyes, y también con el de Cebada Gago, la gran apuesta de Els Braus. Y en cuanto al Ayuntamiento, cerró cartel con un embolado de Sobral y un imponente ejemplar muy encastado de El Pilar en la última jornada. La semana también ofreció ganado de corro, el encierro de toros embolados y un encierro campero.

Se clausuró la temporada con las fiestas de la Penya Bou de l’Axiamo en el mes de octubre, con cuatro toros cerriles y ganado de Víctor Casaña y Hnos. Infantes.