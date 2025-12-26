Les Alqueries: una temporada de auténtico lujo

Tras el éxito del año pasado, en junio de 2025 se volvió a celebrar el concurso de ganaderías Festes de la Segregació de les Alqueries, un fin de semana donde se disfrutó del toro en cuerda y del mejor ganado de corro. En esta edición ganaron Los Chatos, por delante de Hermanos Cali, Benavent y La Espuela. Las siguientes citas fueron en el barrio el Quadró y San Ramón. Los primeros, en julio, ofrecieron dos días con ganado de Nacho Claramonte e Hilario Príncep, aunque también hubo un toro cerril de Pascual Alcalá; mientras que los de San Ramón patrocinaron una gran jornada taurina a finales de agosto con las reses de Nacho Claramonte.

Las fiestas en honor a la Virgen del Niño Perdido (del 12 al 20 de septiembre) comenzaron a lo grande con la flamante inauguración de los nuevos toriles en la plaza España, que estrenó el bello e imponente animal de Montalvo. El segundo de la tarde fue el de Alicia Chico (ACT Tots els dies bou), aunque resultó mejor con las bolas por la noche. El lunes le tocó el turno a los dos ejemplares de Hermanos Tornay, de la peña Guarisme 2, y tanto por la tarde como por la noche destacó el juego de Latero. Del resto del cartel cabe destacar el juego y la presentación del ejemplar de Hato Blanco y de Martín Lorca, que también cuajó una gran jornada. Otros festejos fueron los toros en cuerda de Benanvent y La Espuela, quienes exhibieron ganado de corro junto con Hnos. Bellés, Laura Parejo, Alberto Garrido, Mansilla, Hnos. Cali, Nacho Claramonte, Dani Machancoses, Los Chatos y Mansilla.