Moncofa: la temporada deja 15 astados exhibidos

Los vecinos comenzaron la temporada con los festejos en honor a San Isidro, en el mes de mayo, y gracias a Guarismo 9, se pudo disfrutar con las reses de El Gallo, la exhibición de emboladores y el toro cerril de El Torero, aunque poco se pudo ver del animal pese a la expectativa.

Respetando las tradiciones, fue el día 21 de julio cuando comenzaron las fiestas patronales en honor a Santa María Magdalena. Este año, además del ganado de El Gallo y Fernando Machancoses, se ofreció un cartel con cuatro preciosos ejemplares del hierro de Venta Nueva. El primero de ellos, el más espectacular, protagonizó una gran salida y tuvo buenos momentos, mientras que el de la noche se vino abajo muy pronto, pese a realizar una gran embolada. El animal del jueves pasó sin pena ni gloria, pero el último, que cerró la semana, sí que supo satisfacer a todos con una buena tarde y una mejor noche.

Los festejos de Sant Roc, en el mes de agosto y en la zona marítima, también contaron con las reses de El Gallo, dos astados de Martín Campos y uno del hierro de Cebada Gago.

La última cita fue en octubre, entre los sábados 4 y 11, con las fiestas de Sant Antoni Abad. En total, la comisión ofreció un cartel con siete ejemplares de ganaderías como El Pilar, Puerto de San Lorenzo, Toros de Ojailén, Juan Albarrán, Fernando Mansilla y El Torreón, aunque también hubo reses a cargo del ganadero local, El Gallo. Gran trabajo de la comisión y de peñas como San Lorenzo, Las Mujeres, K-nut y L’Asklaghetto, que aportaron astados del agrado del público asistente.