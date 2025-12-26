Onda: Emoción con los encierros más participativos de la historia

La temporada local arrancó a lo grande con la XXXI Pascua Taurina, en el mes de abril. Lo primero fue un gran concurso de recortes en asfalto ante las vacas de Eulogio Mateo. Le siguió el concurso de toros de corro, que se llevó Granadino, de Hnos. Bellés. El cartel también ofreció el concurso de emboladores, que ganó Consultora Ondese, un excepcional matinal de Germán Vidal; y las entretenidas enfundadas. En cuanto al XXVIII Concurso de Ganaderías, la mejor puntuación fue para La Paloma, y eso que Fernando Machancoses se llevó el premio a la mejor vaca, con Colilla, y al mejor toro, con Emigrante. El tercer puesto fue para Raúl Izquierdo, por delante de Benavent, V. Domínguez, Parejo y José Luís Cuartero, quien también cuajó una gran actuación con Mejicana y Rastrero.

Los vecinos continuaron la temporada con las numerosas celebraciones que tienen lugar en las diferentes barriadas de Onda. Así pues, la primera cita fue en La Morería, y de ahí a la calle Vila-real, Monseñor Fernando Ferris, calle Castellón, Sant Pere, El Castillo, Monteblanco, San Joaquín, Tosalet y Barrio Valencia. Mención aparte merece la pedanía de Artesa, que celebró sus fiestas de Santa Ana, en julio, con la exhibición de reses de Víctor Guillamón, Alberto Garrido y dos toros cerriles.

Pero la joya de la corona es la Fira y por eso aficionados de toda España tienen marcado en rojo esa semana del mes de octubre, en la que Onda se convierte en la ciudad más taurina. Miles de vecinos y visitantes disfrutaron, entre los días 18 y 25, con los 27 ejemplares de gran categoría que lucía el cartel de la Fira 2025, y que comenzó con el Bou de Fira, este año un morlaco del hierro de Miura y otro de Torrestrella. Las peñas también aportaron astados como el de Las Ramblas (La Montera), Daniel Ramos (Recorte), Peñajara (Aficionts al Bou de Fira), La Jotera (Ti-K), Partido de Resina (Pañuelito Verde), Cuadri (ACT Celestino Cuadri), Jiménez Pasquau (Amics & Cia) y Guarismo 2, que aportó el tradicional encierro del viernes con animales de Murteira Grave y Palha. Menudo elenco de hierros y ganaderías legendarias ofreció Onda, aunque lo mejor fue el de Peñajara, el Partido de Resina y la embolada del de Daniel Ramos. Por parte del Ayuntamiento, cabe destacar los dos extraordinarios lotes de Cebada Gago y Adolfo Martín para los otros dos encierros, ambos con mucha emoción.