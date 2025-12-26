Orpesa: Los vecinos y visitantes vibran con una temporada muy buena

Esta localidad de la Plana Alta cuenta con sobrada historia y tradición taurina, y prueba de ello es el 40º aniversario de la plaza de toros en este 2025. Pero no solo hay festejos, sino también actos culturales como el IV Marzo de la Mujer Taurina, que gracias a la peña Sense DNI organizó una interesante charla, moderada por Montse Arribas, junto a mujeres protagonistas del mundo del toro, el viernes 21 de marzo.

Gracias a las anotaciones de Juan Murria, podemos comentar lo que ha dado de sí una temporada que comenzó en el mes de enero con los actos taurinos con motivo de la festividad de Sant Antoni en el Ravalet. Recinto que congregó a cientos de aficionados los días 17, 18 y 19 para disfrutar de las reses de Alberto Garrido y El Gallo, quien también presentó los toros para la celebración de la II Nit del Foc al Ravalet. Una cita que fue todo un éxito y reunió cuadrillas como las de El Serrallo, Vistabella, Con un Par o Varios, Los Torontos y la propia peña Sense DNI.

A finales del mes de julio, la plaza de toros albergó los festejos patronales de San Jaime. Todo comenzó el día 23 de julio con el encierro infantil y el Gran Prix, uno de los actos preferidos por el público. Al día siguiente tuvo lugar el primero de los tradicionales encierros al estilo oropesino, declarado Fiesta de Interés Turístico Provincial, y la exhibición de reses de El Gallo. El resto de jornadas fueron protagonizadas por el ganado de Hnos. Bellés, Laura Parejo, Germán Vidal y Alberto Garrido. La ganadería de Germán también exhibió un toro cerril de su propio hierro, que estaba patrocinado por los festeros, y los toros embolados del III Concurso Nacional de Emboladores. Sin duda, esta noche era el plato fuerte de la programación y por eso los organizadores, la peña Sense DNI, volvió a colgar el cartel de no hay billetes para ver el trabajo y el buen hacer de las cuadrillas de Sarrión (Teruel), Épila (Zaragoza), Los Torontos (Alcanar), La Tenalla (Chiva), Monosabios (Villahermosa del Río) y El Serrallo (Grau de Castelló).

La última cita fue en octubre con las fiestas de la Virgen de la Paciencia, donde se vieron reses de Alberto Garrido, El Gallo, Iván Miró, Bellés y Parejo. Destacar el día de la peña Bous i Paciencia, con el toro cerril de La Jotera y la exhibición de recortes; y el día de la peña Sense DNI, con las reses de Arriazu, las enfundadas de Sergio Rua y el astado de la prestigiosa ganadería de Prieto de la Cal.