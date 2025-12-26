La Vall d'Uixó: Gran temporada con 92 ejemplares

La Capital del Toro sigue siendo líder en cuanto al número de toros cerriles y festejos con un total de 92 astados exhibidos en una magnífica temporada en la que la Federación de Fiestas premió el mejor juego del animal de Juan Pedro Domecq (Carrer d’Enmig), el más completo y la mejor salida fue la de un Victoriano (Sagrada Familia); y la mejor embolada se la llevó el toro de Montes de Oca (Indecisos).

Feria de Invierno

La primera cita fue en febrero, con la Feria de Invierno, donde los protagonistas fueron Omar Antón, en el concurso Esencias de la Calle; Poca, en el concurso de recortadores locales; y Morena, de Hnos. Navarré, como la mejor vaca.

Las diferentes comisiones de la ciudad celebraron sus fiestas a lo largo del año, por eso cabe destacar la labor y el gran esfuerzo de Sant Antoni Abad, San Querer, San Antonio de Padua, Sant Joan, La Unión, San Fermín, Barrio Toledo, Guzmán, Santa Rosa Lima, Cova Santa, Carrer d’Enmig, La Merced, San Francisco de Asís, La Pilarica, El Roser, Carbonaire y Sant Roc.

Fiestas patronales

Mención aparte merecen las dos fiestas patronales de Sant Vicent, en abril, con un cartelazo de 9 ejemplares; y las de la Sagrada Familia, en octubre, con el espectacular encierro de Victoriano del Río y un astado de Victorino para el recuerdo.

Les Penyes en Festes

Respecto a la Semana Grande de Les Penyes en Festes, que es la estrella del mes de agosto, comenzó con el espectacular encierro de toros de Samuel e Isabel Flores, pero siguió con los encierros de ganado de corro, los matinales y las noches taurinas. Aunque lo importante fue el XXXVIII Concurso de Ganaderías, un certamen que se llevó La Paloma, seguido por Fernando Machancoses, que exhibió la mejor vaca, Golondrina; y Parejo, que exhibió el mejor toro, Coronel.