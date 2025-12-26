Vila-real: una temporada para enmarcar

Una nueva Comissió del Bou ha sido la encargada de organizar y gestionar las dos ferias locales, dos citas que son referente en toda la provincia y que no han defraudado a nadie con carteles de gran categoría.

La primera de ellas, en honor a Sant Pasqual, comenzó por todo lo alto el sábado 11 de mayo con el encierro de seis toros cerriles del hierro de Valdefresno. Los astados fueron exhibidos lo largo de la semana. Por su parte, las peñas también sumaron ejemplares al cartel como el de Torrestrella (A.C.T. Vila-real Taurina), Adelaida Rodríguez (Bou de Sant Pasqual), Passanha (Guarismo 9), los dos de Román Sorando (Comissió de Penyes) y el de Álvaro Núñez (Vaques y Dones), que fue el que mejor resultado ofreció. Ganado de corro también hubo cargo de Sergio Rua, J. Pertegaz y Capota, que se encargó de los toros embolados en la exhibición de emboladores que cerró la semana.

El sábado 6 de septiembre se abrió la puerta de toriles para dar suelta al imponente ejemplar de Victorino Martín que conmemoraba los 650 años de tradición taurina documentada. Durante la semana se vieron 9 toros más de hierros como Aldeanueva, El Pilar, La Campana, los de Paulino y Jandilla (Comissió de Penyes), de Passanha (Octavio Chacón), Marcelino Acosta (Un Bou +), Sergio Centelles (Amics de Centelles) y El Parralejo, de la nueva peña Gent Jove. El ganado de corro llegó de la mano de G. Vidal, La Espuela, Capota, Mansilla, Benavent, El Cid, El Barquero y Parejo; pero cabe destacar el encierro de toros embolados (Amics del Bou).