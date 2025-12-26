Villahermosa del Río: Diversión y entretenimiento en la vila con reses de calidad

La temporada local comenzó bien pronto, y con mucho frío, el sábado 1 de febrero en honor a San Blas, una jornada donde se exhibieron reses de la ganadería de Hnos. Monferrer, de Formiche Alto (Teruel). Y fue a finales del mes, el sábado 28, cuando la Peña Taurina celebró su V aniversario con la exhibición de reses de Hnos. Navarré y Germán Vidal. Pero el plato fuerte era el ejemplar de la ganadería de Gerardo Ortega y la exhibición de emboladores.

Ya en agosto, los vecinos celebraron sus fiestas patronales en honor a San Bartolomé. Una intensa semana que sirvió para disfrutar de la gastronomía, la música, el folclore, los toros y la devoción al santo patrono. Donde las peñas, como cada año, tuvieron un protagonismo muy especial, gracias al patrocinio de varios de los astados cerriles. Así pues, los actos taurinos se desarrollaron a los largo de cinco jornadas y los astados exhibidos lucieron hierros como los de Villahermosa, Hermanos Monferrer, Lecris, Gerardo Ortega, Laura Parejo, El Val y El Pilar. En general, tanto el ganado como los toros cerriles, recorrieron las principales calles del recinto taurino haciendo las delicias de los aficionados locales y visitantes, que también fueron muchos. Mención especial para la cantera local de recortadores, ya que varios jóvenes han amenizado los actos taurinos con su destreza y valentía. También reseñar que desde hace varios años se exhiben, prueban y embolan reses del hierro local de Villahermosa del Río, propiedad del Ayuntamiento.

Destacar la tradicional exhibición de emboladores con cinco toros del hierro de El Val, de la Puebla de Valverde (Teruel), que tuvo lugar en la recta final de las fiestas. Una gran velada en la que participaron las cuadrillas de Mosqueruela y Linares, Nogueruelas, Cedrillas, San Miguel de Mora y La Muleta.