Revolcón y desmayo en los "bous": una madre se desvanece al ver que la vaquilla embestía a su hijo
El joven sufrió rasguños y la madre volvió en sí tras ser atendida y comprobar que su hijo no tenía heridas graves en Gata (Alicante)
Teresa Andreu
Por la noche, en el concurso de paellas de las fiestas de Gata de Gorgos, no se hablaba de otra cosa. Todos comentaban el doble susto en los "bous al carrer". Y coincidían en que no hay "patiment" más grande que ver a un hijo en apuros.
Y lo que había ocurrido unas horas antes es que un joven trató de esquivar a la vaquilla subiéndose a la pirámide. Pero la vaquilla se fue tras él y lo embistió. Le dio un revolcón. Su madre estaba en la barrera. Al ver a su hijo, que es, eso sí, mayor de edad, en semejante aprieto, se desmayó. Los sanitarios corrieron a atender a uno y a otra.
El chaval presentaba rasguños y arañazos. Salió relativamente bien parado de la embestida. Su madre, en la enfermería, volvió en sí. El reanimante más efectivo fue ver a su hijo sano y salvo. Todo quedó en un susto. En este caso, en un doble susto. La anécdota dejó claro que las madres y los padres, aunque vean los toros desde la barrera, se angustian y se desviven y desmayan por sus hijos.
Fuente: Levante - EMV
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