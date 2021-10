"Long life to Primark at Vigo". Podría ser el nuevo lema de la tienda de moda low cost, uno de los principales atractivos del recién estrenado centro comercial Vialia. De hecho, el autor de tal frase es uno de los mejores 'publicistas' de la ciudad, el propio alcalde Abel Caballero. El regidor acudió a la inauguración del gigante textil en el macrocomplejo comercial este viernes y volvió a convertirse en el centro de atención con un nuevo speech: "You're amazing. Hacedlo muy bien. Viva Primark. Long life to Primark at Vigo. ¡VIVA VIGOOOOO!".

La efusividad tan característica de Abel Caballero volvió a aflorar ante un público entregado a su intervención y a la apertura de la tienda. Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar

Abel Caballero es el mayor showman de España pic.twitter.com/uDPnDyk9hP — Joan Guirado (@joanguirado) 1 de octubre de 2021

Abel Caballero en la próxima peli de Torrente inaugurando un Primark !!!

Nooo, perdón que es real y sucedió ayer en Vigo… 😂😂😂😂😂🤣pic.twitter.com/lv9ecCfWQS — Ext.Monica (@MonicaExt) 1 de octubre de 2021

Abel Caballero fala inglés con acento de Dakota do Sur. https://t.co/ZNcwrDLudA — A Boa Celeste© (@Dijochoeu) 30 de septiembre de 2021

Una de las primeras veces que Abel Caballero sorprendió con un discurso en inglés fue en el encendido de las luces de Navidad de Vigo. Así comenzaba el recorrido internacional del alumbrado olívico.

Pero su dominio de la lengua extrajera también fue protagonista en una entrevista con Risto Mejide, un encuentro televisivo en el que el presentador trató de poner contra las cuerdas a Caballero pero literalmente, Mejide fue a por lana y salió trasquilado. Aquí te lo contamos en su momento.

Inauguración de Vialia

La inauguración del centro comercial Vialia era una de las citas más esperadas en Vigo este 2021. El miércoles autoridades, medios de comunicación e invitados de las marcas y establecimientos que ya cuentan con su espacio en Vialia Vigo acudieron al 'preestreno' de las instalaciones, siendo los primeros en pisar este gran proyecto, hecho realidad para la ciudad olívica, que cuenta con una plaza pública de más de 30.000 metros cuadrados y 120 locales en su interior.

El jueves fue el día para el público en general que aplacó sus ganas de conocer de primera mano como era el complejo.