La compañía estadounidense de comercio electrónico, Amazon, ha despedido a un repartidor tras ser pillada una chica saliendo de su furgoneta. Los vehículos para repartir de los trabajadores de Amazon se han convertido en un elemento inseparable de su vida cotidiana. Tanto es así un trabajador de Jeff Bezos ha finalizado el contrato de una persona de su compañía después de que se hiciera viral un vídeo que lo pone en una situación muy comprometida.

Las imágenes fueron grabadas en Florida. En ellas se ve cómo una chica sale de la furgoneta mientras el trabajador le sujeta la puerta. Según TMZ, no se sabe quién quién es la mujer o por qué estaba dentro del camión

"Esto no refleja los altos estándares que tenemos para nuestros socios de servicio de entrega y sus conductores. Permitir que pasajeros no autorizados ingresen a los vehículos de entrega es una violación de la política de Amazon, y el conductor ya no entrega paquetes a clientes de Amazon", dijo un portavoz de la empresa a TMZ.