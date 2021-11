Las redes sociales nunca dejarán de sorprender a los usuarios. En esta ocasión, la polémica viene relacionada con el mundo de la restauración, ya que una twittera ha compartido lo que le ha pasado en un bar al recibir la cuenta.

Un hecho que denunció en redes y que recibió el apoyo de cientos de perfiles de la popular red social. El mensaje decía lo siguiente: "Pincho de tortilla en la barra de La Primera. No pido pan, lo ponen y lo cobran, 2,30 euros. Le digo a la camarera que no he pedido pan, y me dice que el pan es obligatorio. Esto ya me parece que pasa de castaño oscuro, ¿o no, @canadio1010? #elpanesobligatorio me lo voy a tatuar", se mostraba indignada.

Pincho de tortilla en la barra de La Primera. No pido pan, lo ponen y lo cobran, 2,30 euros. Le digo a la camarera que no he pedido pan, y me dice que el pan es obligatorio. Esto ya me parece que pasa de castaño oscuro, ¿o no, @canadio1010 ? #elpanesobligatorio me lo voy a tatuar pic.twitter.com/gtyCTPlV43 — Paz Álvarez (@Pazalvarezcalvo) 19 de octubre de 2021

El mensaje acumula más de 4.500 me gusta, 1.775 retweets y cientos de respuestas. La gran mayoría muestran apoyo a la protagonista de los hechos aunque también hay algunos otros que tiran de ironía, diciendo que en sus localidades ese tipo de cosas no ocurren.