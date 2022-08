La DGT en su constante por tratar de reducir el número de accidentes y distracciones al volante ha lanzado una recomendación a los conductores. Lo que no esperaban es que esta publicación incendiara las redes sociales ya que algunos de los 'twitteros' no les ha acabado de gustar la idea.

Aunque en ningún momento llega a prohibirlo, la Dirección General de Tráfico ha hecho referencia a la música que podemos escuchar a la hora de estar a los mandos de un vehículo, ya que puede distraernos.

El tweet dice lo siguiente: “Si la música te acompaña al volante, mejor que la uses a un volumen moderado y que elijas un ritmo que: no te adormezca, no te fomente una actitud agresiva o defensiva y que no distraiga tu atención de la conducción”.

Un consejo que ha provocado que el post corra como la pólvora en redes sociales y que algunos usuarios se lo hayan tomado con ironía y humor. “¿Podéis pasarnos una serie de listados/artistas que la DGT considera adecuados para conducir?”. “Esperemos por los artistas y temas homologados por la DGT para evitar problemas”, respondía otro crítico.

Algunos se tomaban con ironía la publicación: “Dentro de poco el color del coche afectará a la conducción”. Otros respondían con enfado a la publicación y apuntaban al director del máximo organismo del tráfico: "¡Pues espera que aún me vais a decir también qué escuchar en mi coche! ¿Pero quién está al frente de la DGT últimamente?".

Un consejo que no sabemos si alguna vez pondrá en práctica la Dirección General de Tráfico en forma de prohibición, pero sí que no será bien aceptada por los conductores.