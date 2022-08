El youtuber Borja Escalona está en el centro de la polémica en redes sociales debido a la última petición que hizo a un restaurante de Vigo. El hombre amenazó a una de las camareras del local donde pretendía llevarse una consumición sin pagar un solo euro.

Y es que el establecimiento empezó a recibir malas reseñas en Google desde el pasado 9 de agosto, fecha en la que Escalona hizo acto de presencia. La propietaria del negocio descubrió, a través de la empleada, que todo venía derivado por culpa de un vídeo publicado en Internet.

El propio Escalona entró en el local con la intención de consumir sin pagar: "Yo solo como cosas gratis", le dijo a la camarera. Cuando la camarera le pidió que abonara el coste, el youtuber espetó: ¿Te tengo que pagar? Pues entonces te tengo que cobrar yo esta promoción que acabo de hacer".

Un «youtuber» arrincona a la trabajadora de un bar de Vigo: «Yo solo como cosas gratis» 👇 https://t.co/WaPfy5qUMP pic.twitter.com/PCCNptpZ9b — Afectadas X la "Organización Criminal "BB Serveis (@AfectadosBBS) 12 de agosto de 2022

"Me estás amenazando. Me estás diciendo que le vas a pasar a mi jefa una factura que luego me la voy a cargar yo", le replicaba la camarera. "¿Crees que te he amenazado? ¿Te has sentido amenazada en algún momento?", decía el youtuber. "En cuanto me dijiste que solo comías cosas gratis y no ibas a pagar", pronunciaba la camarera, a lo que Escalona dijo: "¿Y eso es una amenaza? Yo creo que eso es una explicación, forma parte de la negociación con la empresa", intentaba explicarle la camarera.