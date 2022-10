Las comunidades de vecinos son un excelente caldo de cultivo para crear polémicas, provocadas mayoritariamente por gestos o actitudes que generan malestar. No es fácil la convivencia en edificios en las que hay que compartir espacios comunes con personas que, en ocasiones, sacan a relucir su falta de civismo.

La historia que reproducimos a continuación, aireada por la cuenta de Twitter de 'Líos de Vecinos', especializada en estos temas de polémica de 'radio-patio', podría ubicarse en cualquier punto de España. La protagonista es una airada mujer harta de que sus vecinos de las plantas superiores hagan llegar hasta su terraza "basura" de todo tipo.

La gota que colmó el vaso data del 6 de junio, fecha tras la que la vecina contrariada tuvo que airear con un cartel visible en el ascensor su malestar. La nota va dirigida a los "estimados vecinos" que tiraron "toda la mierda" de su limpieza semanal "por la ventana de la cocina".

"Estoy hasta las pelotas de recoger ropa recién lavada llena de restos varios", lamenta la señora, que está dispuesta a dar algunas sugerencias a sus 'guarros' vecinos sobre como reciclar "los restos de manteles, alfombras o recogedores" ante que "tirarlos `por cualquier ventana".

"El patio de luces no es un vertedero", proclama la firmante, que no pone su nombre pero no se queda en el anonimato: "Vuestra muy cabreada vecina del 4ºF".