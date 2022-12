Ya es casi una tradición como cualquier otra: el cocinero Dabiz Muñoz, con tres estrellas Michelin al frente de su restaurante Diverxo, cocinando una paella que hace enfurecer en las redes a los más puristas.

Y es que no es la primera vez que el chef se enfrenta a este plato tan sacralizado en Castellón y en el resto de la Comunitat. Sin ir más lejos, este pasado mes de septiembre hizo una versión brava de la receta, y hace ahora casi un año la cocinó con "latas de calamares en su tinta, sofrito de col fermentada y pimiento de Espelette con pulpo moruno a la brasa".

En esta ocasión los ingredientes protagonistas son las gambas, el brócoli y las especias árabes, un sacrilegio para muchos pero una reinterpretación interesante para tantos otros.

Muñoz se deleita en el vídeo con el "socarrat" y tiene el detalle de brindar por las fiestas navideñas, pese a que es consciente de que su publicación generará mucha controversia en las redes sociales.

Reacciones

Así ha sido, porque las reacciones en TikTok no se han hecho esperar. Los hay que están frontalmente en contra de esta receta, como Kkroto88, que tira de un clásico: "Eso es arroz con cosas". "Como te vea eso mi suegra...", dice Temburiano.

No obstante, el madrileño también ha recibido mensajes de apoyo. "Pues a mi me gusta más el arroz con cosas que la valenciana, pa gustos colores!", señala una usuaria. "Creo que no habéis entendido el significado de paella, el arroz que se haga en una paellera, es una paella, hay mil tipos de paella no solo la valenciana", apunta otra.

Mejor cocinero del mundo

Al margen de opiniones, hay que recordar que Muñoz fue elegido el pasado mes de septiembre como Mejor Cocinero del Mundo por segundo año consecutivo en The Best Chef Awards, un título al que suma también los galardones de The Best Chef votado por cocineros y The Best Chef City Gourmet.

Se suma así al título ya ostentado por Joan Roca en dos ocasiones, Björn Frantzén (Frantzén, Estocolmo) y Rene Redzepi (Noma, Copenhague).