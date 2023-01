La canción que Shakira ha dedicado a Piqué ha significado todo un terremoto desde su publicación. La colombiana no se ha guardado ni un solo dardo por lanzar al exfutbolista, aunque es posible que algunas referencias no sean tan explícitas como Me dejaste de vecina a la suegra o Con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda.

La usuaria de Twitter @MelanyMora2605, por ello, ha hecho un hilo recopilando todos los mensajes, algunos de ellos ocultos, que le ha enviado Shakira a su expareja: Hilo de todas las referencias que voy encontrando en Sesión #53 de Bizarrap con Shakira: pic.twitter.com/0Fgb1wbVCb — Melany Mora Murillo (@MelanyMora2605) 12 de enero de 2023