Hoy, a partir de las 22.00 horas, Telecinco emitirá una nueva edición, la sexta, del reality La isla de las tentaciones, un programa que ha sido todo un éxito de audiencia desde el momento en el que se comenzó a emitir. Este año, además, para los televidentes de la provincia hay un aliciente añadido, que no es otro que la presencia de una pareja de Castellón.

Son David --natural de Albacete-- y Elena, de Almassora, hija de unos panaderos muy conocidos en la localidad. Y por el contenido que ha adelantado la cadena, parece que van a dar mucho juego. Se puede ver en el vídeo de promoción, con ella como protagonista, en lo que Telecinco califica de "la imagen más impactante" de esta edición. Es en la hoguera, donde los participantes pueden ver lo que hace su pareja, cuando la joven se desploma en pleno directo, por lo que tiene que ser atendida.

Problemas en la pareja

Aunque no se conocen los motivos del desmayo, todo hace indicar que viene motivado por lo que ha visto en uno de los vídeos, seguramente con David como protagonista en un comportamiento poco decoroso.

Pero habrá que esperar para ver en qué programa se produce exactamente este momento, dato que no ha sido dado a conocer aún por la cadena.

Problemas, pues, para una pareja que en el vídeo de presentación --rodado en el parque Ribalta de Castelló-- se mostraba muy segura de su estabilidad. "Es el amor de mi vida", manifestaba Elena.

Otra pareja de Castellón

Esta no es la primera pareja de la provincia que participa en el reality, ya que en la cuarta edición participaron Nico y Gal·la.

El paso por el programa propició que ambos se separaran y que ella se convirtiera en toda una influencer, con casi 260.000 seguidores en Instagram. El pasado mes de diciembre dio a conocer que mantiene una relación con Raúl Sánchez, futbolista del CD Castellón.

En mayo del año pasado protagonizó una polémica tras posar en bikini y recibir comentarios de usuarios a los que no gustó su atuendo. "Nadie debería de juzgar la forma de vestir, si quiero ponerme un bikini que me tape el pezón, me lo voy a poner. Esta red social debería de tener un poquito más de respeto", indicó la joven.

Menos se sabe de Nico, que fue un exfutbolista profesional que vistió, entre otras, la camiseta del Villarreal CF y al que las lesiones le jugaron una mala pasada. También jugó en las categorías inferiores del Real Madrid.