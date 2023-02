Leer los comentarios en los portales dedicados a críticas de establecimientos de hostelería es un pasatiempo cada vez más extendido. En ellos puedes encontrar de todo, desde un perfecto 'feedback' entre cliente y hostelero, hasta las críticas más descarnadas sobre los platos y, de vez en cuando, conversaciones más o menos subidas de tono entre el autor del comentario y el responsable del restaurante víctima de una mala crítica en un portal especializado.

Pero algunas veces, los lectores encuentran 'joyas', diamantes en bruto que merecen el aplauso unánime. Es el caso que nos ocupa: un zasca en toda regla que se llevó una usuaria de Castellón que vio como sus planes gastronómicos se fueron al traste al toparse con la puerta cerrada del establecimiento en el que tenía previsto cenar durante las pasadas Navidades.

Amparo (el nombre de la clienta 'agraviada') había decidido cenar con su o sus acompañantes una noche (situada entre el 24 de diciembre al 3 de enero) en el restaurante Tintapea Nou Mestalla, en València. Planificó el viaje. Y, ¡sorpresa! Un cartel en la puerta anunciaba que el local estaba cerrado por vacaciones.

La reseña desafortunada

El inesperado contratiempo no le sentó nada bien, ya que seguidamente decidió dejar una reseña en Google: "Hemos venido desde Castellón y habían pensado en cenar en este sitio adrede y para nuestra sorpresa pone que está cerrado por vacaciones cosa de la cual no informan en ningún sitio. Decepcionados".

Lo que quizás no esperaba la castellonense Amparo era la respuesta del responsable del restaurante. Lejos de contestar con una disculpa a la enfadada potencial clienta, el propietario del establecimiento hostelero decidió brindar un zasca histórico a la mujer, aplaudido en las redes sociales, donde la publicación se hizo viral en la popular cuenta @soycamarero de Twitter.

Me duelen las manos de aplaudir al propietario 👏👏👏👏👏

Espero que los reyes magos traigan empatía a esta clase de clientes. pic.twitter.com/lGewgTst89 — Soy Camarero (@soycamarero) 2 de enero de 2023

La explicación

El hostelero hizo una reivindicación en toda regla de los derechos laborales de sus empleados, en un gremio acostumbrado a trabajar cuando el resto de ciudadanos disfrutan de fechas festivas. Esta vez no fue así: "Amparo este es el comentario más desafortunado que he leído en los 7 años que llevamos abiertos al público. En vez de alegrarte porque una plantilla de un negocio de hostelería pueda disfrutar de vacaciones en Navidad te sientes decepciones, te lo haces mirar de verdad. Además de llevar ese cartel puesto desde el 10 de diciembre en la fachada del local resulta que en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook está bien visible también que nos tomamos unos días de vacaciones porque aunque no se te haya ocurrido también nos gusta disfrutar de nuestra familia no solo darte de cenar a ti".

El propietario puso la guinda a sus explicaciones, hundiendo un poco más a la autora de la mala reseña en Google: "Próximamente te mandaremos un burofax personalizado para informarte de nuestras vacaciones, pero si no hay próxima, lee atenta: MEJOR".