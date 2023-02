Un 'tren de luces' sorprendió en la tarde-noche de este domingo a muchas personas que observaban el cielo desde varios puntos de la provincia de Castellón y que captaron con sus cámaras el curioso e inquietante fenómeno.

"No me lo creo, no sé qué es", apunta desconcertada una mujer que observa desde Benicàssim el halo de luces que cruza el cielo a gran velocidad, mientras va haciendo recuento de los puntos de luz. Otra pareja, desde Benicarló, se muestra sorprendida por el fenómeno que destaca en la oscuridad del domingo. "¿Es un avión?", se preguntan atónitos.

También en Almassora, una persona pudo captar el momento en el que el 'tren' de luces surca el cielo. "Paseando con los perros, levantar la vista y ver este espectáculo. Supongo que son los cacharros del señor Musk", dice el vecino de Almassora que pudo grabar con su cámara la secuencia.

¿Qué es Starlink?

Y este último testimonio parece estar en lo cierto. Ya que los puntos de luces divisados en la provincia en las últimas horas están perfectamente identificados. Se trata de los satélites Starlink de la empresa Space X, propiedad del multimillonario Elon Musk. Se trata de una flota de satélites que orbitan la Tierra con el objetivo de proveer de internet a alta velocidad y bajas latencias a las zonas rurales y países del tercer mundo a bajo coste.