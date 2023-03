La directora de un colegio de Alicante no podía dar crédito a lo que vieron sus ojos cuando abrió la puerta de un aula. Tampoco podía imaginar la maestra de la clase que la entrada de la responsable del centro educativo entrara en el aula justo en ese preciso momento. "Tierra, trágame", debió pensar la docente al hacer frente al que seguramente habrá sido el momento más embarazosa por el que habrá tenido que pasar en su carrera profesional.

Eva, que ese es el nombre de la maestra en cuestión --ahora se dedica al diseño gráfico-- ha explicado en sus redes sociales ese surrealista momento que vivió y que explicamos. La docente tenía un código gestual con sus alumnado a la hora de pedirles silencio cuando la clase se revolucionaba. Ese código consistía, según explica Eva, en que cuando "tenía que pedir silencio en clase levantaba la mano en plan 'call waiter' y ellos (los alumnos) tenían que levantarla también. No sé si por pereza, un día no levanté el brazo del todo y los críos me imitaron, casualmente entró la directora y, pues bueno, imaginen".

"El único 'no es lo que parece' que realmente no es lo que parece", recalca la protagonista de la escena sobre el momento en el que la directora se topó con un aula con la maestra y las decenas de alumnos levantando el brazo a imagen y semejanza de un saludo fascista, una situación que podía recordar a la película 'La ola', en la que un profesor introduce a sus estudiantes en un experimento social con la finalidad de enseñarles acerca del fascismo y la autocracia, pero pronto se da cuenta de que las cosas se están saliendo de control y la situación se torna peligrosa.

La joven ha compartido su anécdota a raíz de una infografía que circula por Twitter y en la que se detallan los diferentes significados que puede tener el simple gesto de levantar el brazo estirado. Como queda reflejado en la imagen, todo depende de la inclinación en la que se haga. Así pues, si la extremidad se levanta siguiendo la línea vertical del cuerpo, esta acción sería para llamar al camarero; por otro lado, si el brazo forma un ángulo recto con respecto al tronco, ese gesto se correspondería con el deseo de llamar a un taxi.

Cuando trabajaba en el colegio y tenía que pedir silencio en clase levantaba la mano en plan call waiter y ellos tenían que levantarla también. No sé si por pereza, un día no levanté el brazo del todo y los críos me imitaron, casualmente entró la directora y pues bueno imaginen https://t.co/UIUMFDWgHm — 𝖊𝖛𝖆 (@evydraconis) 2 de marzo de 2023

Estos son solo algunos ejemplos que aparecen ilustrados en la instantánea, en la que hay espacio para desvelar los significados que se corresponden con los distintos grados de inclinación. Eso sí, la infografía también indica una zona peligrosa, en la que se caería en caso de que la persona levantara su extremidad por encima del hombro sin llegar al límite de formar una línea recta con el resto del cuerpo.