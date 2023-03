Una ciudadana estadounidense no daba crédito a la factura que le acababa de entregar el camarero de un establecimiento situado en algún punto de la costa española. "Cuatro euros, ¡Cuatro euros!", repite alucinada Melissa Essie, una usuaria de TikTok que subió a la conocida red social su reacción por el precio de su almuerzo: un sándwich y una cerveza.

"Cuando la gente me pregunta si me arrepiento de haber abandonado Estados Unidos para venirme a España… Aquí es donde he comido y acabo de pagar cuatro euros... No, no me arrepiento", comentaba la norteamericana (@health_actually) en el vídeo que se ha hecho viral y que ya cuenta con más de 600.000 reproducciones en TikTok.

Melissa destaca el bajo coste de una la calidad de vida en España, donde es posible comer un almuerzo sabroso, con vistas al mar, sin que te cueste un riñón, algo que no resulta posible ni en su país ni en muchos otros puntos de Europa. La nortemericana asegura que mudarse a España "ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida", mientras hablaba a la cámara en un plácido día junto a la playa.

En otra publicación subida recientemente la joven se graba a sí misma caminando sola de noche. "Dejas Estados Unidos y te mudas a una pequeña ciudad en España, por lo que ahora te sientes segura caminando del gimnasio a casa por la noche con los auriculares puestos. La vida es guay", escribe la joven en el vídeo.