El complejo hotelero que sigue sin dueño: 8 años a la venta por 3,3 millones de euros

Los complejos hoteleros y de restauración siempre han sido el punto de reunión y zona de descanso para la gente que viaja por ocio de un lugar a otro del país. Situados en las principales vías de paso de vehículos, este tipo de negocios gana afluencia durante los períodos festivos nacionales y las vacaciones de verano, pero resultan complicados de mantener a lo largo del año cuando solo la influencia de camioneros es el principal foco de negocio.

A lo largo y ancho de la provincia de Aragón hay multitud de restaurantes y hoteles que funcionan bastante bien debido al gran tránsito de turistas que copan las carreteras aragonesas. A la altura de Calatorao, se encuentra el Área 280; en la provincia de Huesca, el restaurante Can Rocamora es uno de los más famosos y en Calamocha, el restaurante Mariano destaca sobre el resto. A todos estos, y desde no hace mucho tiempo, se le añadía El Portal del Moncayo, pero desde que echó la persiana de forma definitiva en 2017 no encuentra comprador.

Un complejo hotelero en la comarca del Campo de Borja

El ya extinto Portal del Moncayo se encuentra a disposición de encontrar un comprador dispuesto a pagar los 3,3 millones de euros que propone la entidad vendedora. El complejo hotelero zaragozano es ideal para celebraciones y eventos de todo tipo, ya que cuenta con numerosos espacios únicos para desarrollar actividades de diferente índole.

La edificación de Albeta cuenta con una cafetería, dos grandes salones con capacidad para 367 personas cada uno, un salón adicional para 90 personas, una bodega rústica para 50 personas y un restaurante con capacidad para 140 personas. Además, sus amplios jardines, el área de recreo infantil y una discoteca con capacidad para 100 personas hacen que las comuniones, bautizos o bodas resulten inolvidables en un entorno ideal.

Servicio de hotel y restauración

Además de espacios de recreación y ocio, el lujoso edificio cuenta con habitaciones y suites de lujo. El hotel dispone de 32 habitaciones dobles totalmente equipadas y 3 suites con hidromasaje, que ofrecen todas las comodidades necesarias para disfrutar de una estancia confortable y placentera.

El restaurante, amplio y con la capacidad de ofrecer una exquisita gastronomía, también resulta una oportunidad perfecta para deleitar los paladares más exigentes que deciden escoger este restaurante de la N-122. Gracias a su ubicación privilegiada en la Comarca del Campo de Borja, alrededor del hotel se pueden realizar multitud de actividades como senderismo, paseos a caballo, rutas en bicicleta o caminatas por el medio rural con el objetivo de que los huéspedes puedan disfrutar al máximo de su estancia en el complejo hotelero restaurante.

El edificio se encuentra a la venta en el portal inmobiliario 'LuxuryEstate' y se puede descubrir más información a través del siguiente enlace