Iria Malvido, tras cumplir la sanción por positivo en alcoholemia: «Soy como Messi en el banquillo, dispuesta para salir»

En la madrugada del 27 de agosto, en plenas Fiestas del Cristo, en Cangas, la Policía Local paró a la que era en ese momento primera teniente de alcalde, Iria Malvido, iba conduciendo su coche y le realizó la prueba de alcohol en sangre. Dio positivo y, más tarde, la jueza la condenó a 8 meses sin carné de conducir y a una multa de 720 euros. Dimitió en el cargo y su vida cambió. Recobró amistades, quehaceres, familia, pero nunca perdió la memoria. Siempre reconoció su error, su culpa y, aún hoy, no da por cerrada la aventura de la política a largo plazo. Sigue siendo del PSOE, una militante en el banquillo dispuesta a salir cuando se lo digan. Por momentos, responde de forma emotiva y en sus lágrimas se denota el dolor por el escarnio público al que fue sometida.

¿Qué hizo en estos ocho meses fuera de la política?

Volví a mi profesión, que la tengo. Estoy muy centrada en el trabajo y retomé el cargo de delegada territorial del Colegio de Ingenieros Geométricos de Galicia. Ahora tengo tiempo para mí y para mi familia.

¿Se vive mejor sin estar inmersa en la política local?

La verdad es que gané en tranquilidad mental. Las cosas negativas son muy duras de vivir, lo que se inventa la gente... es todo muy ingrato. Le voy a contestar que sí, que se vive mejor, pero también a que, si todos pensáramos así, dejaríamos la política en manos de aquellos que llegan a ella para aprovecharse, no para servir. Y ocurre en todos los partidos.

¿Por qué todos los que encabezaron alguna vez la lista del PSOE se tuvieron que ir de una u otra manera?

No lo sé. Yo también me hago la misma pregunta. Quizás nos falte un liderazgo fuerte como el que su día tuvo Lois Pena. Pero lo cierto es que no hay continuidad, no se apuesta en firme por una persona.

Usted siempre admitió haber cometido un error ¿pero tuvo alguna vez la sensación de que fueron a por usted?

Sí. No solo tengo la sensación, sino que tengo la certeza. Pero en estos momentos no puedo demostrarlo. Sí cometí un error, pero lo que hubo detrás lo sabemos todos.

Parece que le sorprendió que BNG y Esquerda Unida se desmarcaran tan pronto.

Fue muy doloroso para mí. A día de hoy sigo sin entenderlo. Es cierto que el BNG a nivel de partido tenía que desmarcarse, pero eran mis amigas, compartíamos tiempo de ocio. Fue muy duro porque a día de hoy aún no recibí una llamada para preguntar cómo estaba. Soy sincera, fue una verdadera decepción. Me di cuenta de que solo era un eslabón en la cadena.

¿Satisfecha del comportamiento del PSOE con usted? ¿Esperaba más, menos?

Mi dimisión era lo mejor para el partido. Era lógico que diera un paso atrás para no manchar las siglas del PSOE. Ahora soy como Messi que está en el banquillo, y estoy bien; observo desde la distancia.

¿Volvería Iria Malvido a la política o es una aventura acabada?

Soy una persona que nació con vocación política. No creo que sea una etapa cerrada, pero no sé cuando volveré. Hay que tener en cuenta que hay procesos electorales, que y tengo una familia y amigos que sufrieron mucho con toda esta situación.

¿Qué les diría a aquellos que le recomendaron que no se metiera en la política local?

Ahora los entiendo, tenían razón. Era verdad todo lo que me comentaban. Dijeron tantas cosas malas de mí que jamás me las hubiera imaginado. Se inventaron bulos, que crecían y crecían sin que pudieras hacer nada. Pero volvemos a lo que le comenté antes. Si renunciamos a estar ahí, dejamos que la política esté en manos de gente con poca capacidad para practicarla.

¿Piensa que su error le va a cerrar puertas para en un futuro liderar un proyecto político?

No. Todos cometemos errores. Yo pagué mi pena, demostré que no me aferro al cargo, que soy una persona leal a mi partido y a Cangas. Y le voy a decir una cosa, a día de hoy aún me para mucha gente en la calle para darme su apoyo

Ahora que están próximas las elecciones para elegir a la nueva ejecutiva socialista ¿irá a votar?

No lo he decidido. Tampoco en estos momentos sé qué opciones hay. Nadie confirmó su candidatura oficialmente.

¿En qué ha cambiado Iria Malvido desde aquel día del mes de agosto del pasado año?

Soy una persona más reflexiva, más tranquila. Ahora sé observar desde fuera y sé quién me quiere de verdad y quién no.

¿Cómo ve al gobierno local desde fuera? ¿Es tan caótico como nos lo presenta el PP?

Creo que sigue trabajando dentro de las posibilidades de un gobierno en minoría, con la oposición del Partido Popular, que está siendo lo más destructible posible, con el único fin de embarrar la política municipal para crear el caos para alcanzar ellos la Alcaldía de Cangas.

¿El mejor apoyo que recibió en los días más difíciles?

Fue por parte de un grupo muy reducido de amigos y de mi familia. Cuando caí, fue como en esos sueños que te ves precipitarte por un barranco. Pero no toqué el suelo, porque ellos tejieron una red que lo impidió. Agradezco a todos los que aún me paran en la calle para trasladarme su apoyo. Desde aquí les digo que, ahora, estoy bien, que estoy tranquila.

¿Lloró mucho?

Mucho, aún lloró ahora.

¿Cómo es la vida sin poder conducir durante ocho meses?

Maravillosa. Me compré una bicicleta y disfruté de los paseos. Tengo que decirle que lo de la bicicleta fue todo un descubrimiento. Aún sigo yendo en ella a muchos sitios, en lugar de coger el coche. Y me sirvió para dedicarme más a mí misma.