Lo nunca visto en una tienda: echa su currículum y pide que no la llamen para trabajar, "solo para sellarlo"

Presentar un currículum sin tener intención de trabajar es posible. Y lo ha comprobado la tienda de regalos Vulevú, ubicada en la avenida Manuel Llaneza de Gijón. Su responsable ha compartido una curiosa historia en redes sociales. "Cada día flipo más", asegura en un vídeo que ya acumula más de 300.000 visualizaciones.

Explica el responsable del establecimiento que una chica le preguntó si podía dejar un currículum. Eso hizo, pero además le pidió sellar otro. "Me dijo que no le llamáramos para el verano, que no quería trabajar", sostiene el comerciante. Según este, la mujer le explicó que "me lo mandan, que estoy en búsqueda activa de empleo". "Me quedé alucinado", admite el responsable.

Es decir, la joven, siempre según el testimonio del comerciante asturiano, acudió con dos currículos al establecimiento, uno para dejarlo y otro para sellarlo y justificar así que supuestamente está buscando empleo. Sin embargo, ella misma le rogó que no la llamase para trabajar, por lo que su búsqueda activa de empleo es una farsa.

Así se puede dar la absurda situación de que una persona entregue un curriculum vitae en una empresa o en un negocio pero, al mismo tiempo, rogando o suplicando que no le llamen para trabajar y con la única intención de lograr justificar que está buscando empleo para no perder una prestación pública o un subsidio.

Búsqueda activa de empleo para seguir cobrando

Esta denuncia hecha por el comerciante gijonés ha caldeado los ánimos e indignado a mucha gente, sobre todo cuando ciertas prestaciones públicas a gente que no trabaja generan debate en el país entre los que las defienden como una cobertura social necesaria y los que critican sus mecanismos de control y su concepción al interpretar que incentivan que haya ciudadanos que aspiren a vivir sin trabajar y cobrando estas ayudas, como podría ser el caso de la chica que entregó su currículum solo por justificar que busca empleo.

La búsqueda activa de empleo es un requisito para el mantenimiento de ciertas prestaciones públicas en España. En ocasiones se exige justificar que se han realizado varias acciones de búsqueda de empleo en un tiempo determinado, como puede ser la visita a empresas, el envío de currículos, apuntarse al portal público de empleo o inscribirse en algún curso de formación.

Lo que parece demostrado con el relato de este gijonés es que sí existe gente que busca aprovecharse de la amplia cobertura social existente en España y seguir viviendo de subsidios y ayudas sin trabajar. Solo desde este prisma se puede entender que alguien entregue un currículum rogando al mismo tiempo que no le llamen para cubrir ningún puesto. Insólito pero, al parecer, real.