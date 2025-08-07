Muere a los 24 años la influencer Kristina Belaya en un accidente doméstico.

La influencer Kristina Belayaha sido hallada muerta en su domicilio a los 24 años de edad. Su pareja fue quien alertó a los servicios de emergencia al encontrarla en el suelo del lavabo sin señales de vida.

Belaya fue encontrada con lesiones en la cabeza y hematomas. "La hipótesis principal es que la señorita Belaya sufrió una lesión fatal tras golpearse en la cabeza después de caerse cuando salía de bañarse", han explicado desde el Departamento de Investigación de Kartaly. "Su pareja la encontró inconsciente y dijo que la bañera se había derrumbado parcialmente, producto de la caída fatal de la joven", han añadido

La autopsia

La policía ha descartado que se trate de un crimen, ya que la autopsia ha revelado que el motivo de la muerte fue una hemorragia cerebral. La comunidad de la influencer, con más de 12.000 seguidores en Instagram, está impactada por la repentina muerte de Belaya.

Kristina había dado a conocerse en el conocido 'reality' 'Dom-2', en el que varias parejas deben construir su propia vivienda, y a partir de ahí había sido modelo de pasarelas, además de ser la imagen de campañas de publicidad.