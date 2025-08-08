Omar Montes e Ilia Topuria: descanso de campeones tras el Arenal en Castellón
El luchador hispanogeorgiano y el cantante urbano compartieron momentos de relax frente al mar en Benicàssim tras su paso por el festival
El Club Palasiet ha compartido en sus redes que recibió la semana pasada a dos invitados de excepción: Ilia Topuria, campeón mundial de la UFC, y el cantante Omar Montes. Ambos protagonizaron una jornada de descanso junto al mar, disfrutando de la gastronomía local y del ambiente relajado del club, tras su paso por el Arenal Sound, celebrado en Burriana la semana pasada.
Ilia Topuria y Omar Montes son dos fenómenos en lo suyo. El primero, nacido en Alemania, criado en Alicante y con raíces georgianas, ha escrito su nombre en la historia del deporte al convertirse en el primer español en conquistar un título de la UFC, la liga más exigente de artes marciales mixtas del mundo. El segundo, criado en Pan Bendito, ha pasado de los barrios humildes a llenar escenarios por todo el país. Con su carisma y un estilo que mezcla barrio, humor y verdad, Omar Montes se ha ganado un lugar propio en la música urbana española. Lo siguen millones de personas, sus temas suenan en todos lados y no hay festival grande donde no haga vibrar al público.
Disfrutando de Benicàssim
Desde el Palasiet agradecieron su visita con un mensaje en redes sociales: “Fue un placer recibirlos. Compartieron mesa, charla y mucha cercanía con el equipo y los presentes”.
Durante el festival, Topuria subió al escenario junto a su amigo y compartió la experiencia con sus seguidores: “He hecho muchas cosas en mi vida, pero cantar delante de 80 mil personas la verdad es que no. Otra experiencia más para mi biblioteca. Gracias hermano @omarmontes 🫂❤️”, escribió en Instagram.
Por su parte, Omar Montes publicó una imagen del cierre del festival acompañada de un mensaje breve y contundente: “Así cerramos nosotros los festivales 👑”.
La visita no pasó desapercibida ni siquiera a nivel institucional. El alcalde de Burriana, Jorge Monferrer, se hizo eco en sus redes sociales del momento vivido durante el festival: “El gran Ilia Topuria visitó ayer Burriana para acompañar a su amigo Omar Montes y lo recibimos como se merecía. Gracias, campeón”, escribió.
Ambos aprovecharon su estancia en Castellón para combinar música, descanso y amistad, en una semana que dejó huella tanto dentro como fuera del escenario.
